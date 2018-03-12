Отмена занятий в школах Троицка
Дома остаются учащиеся 1−7 классов, занимающиеся в первую смену.
Дома остаются учащиеся 1−7 классов, занимающиеся в первую смену.
Сегодня, 12 марта 2018 года, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия для учащихся 1−7 классов первой смены в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из сообщения, размещенного на сайте местной администрации, рано утром в понедельник в городе было почти минус 28 градусов.
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