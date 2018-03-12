Отмена занятий в школах Троицка

Сегодня, 12 марта 2018 года, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия для учащихся 1−7 классов первой смены в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, размещенного на сайте местной администрации, рано утром в понедельник в городе было почти минус 28 градусов.