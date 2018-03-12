Массовая эвакуация автомобилей пройдёт ночью во Владивостоке

Тем временем на тему уборки дорог и эвакуации автомобилей активно обсуждают пользователи социальных сетей. Некоторые утверждают, что городские власти не контролировали снегоуборку как положено. По многим улицам города, где машины никогда не парковались снег так и не почистили. Жители района Эгершельд, например, жалуются на большой снежный сугроб вдоль дороги и полное отсутствие снегоуборочной техники в выходные дни. Также негодуют и жители улицы Котельникова, которые отмечают, что на проезжей части не видели снегоочистителей за все четыре дня праздников. Из-за завала здесь ещё 9 марта днём образовались большие заторы, несмотря на то, что брошенных авто на этом участке дороги не было.