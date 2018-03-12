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04:46 (мск), источник: Восток Медиа

Массовая эвакуация автомобилей пройдёт ночью во Владивостоке

Городские власти назвали причину таких серьёзных мер по отношению к водителям.

Источник: Восток Медиа

Автомобили, которые помешают муниципальным службам очищать дороги от снега, отправятся на штраф-стоянки в ночь с 12 на 13 марта. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба мэрии Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада, некоторые участки городских дорог не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. В результате такой безответственности автовладельцев с утра образовались серьёзные заторы на магистралях.

Снегоуборочная техника работает на дорогах уже пятые сутки, но так и не смогла расширить дороги по Партизанскому проспекту, частично по проспекту 100-летия Владивостока и улицам Светланской, Тигровой, Пологой, Луговой, Адмирала Спиридонова, Адмирала Юмашева, Котельникова, Фадеева, Борисенко.

«Водители спецтехники вынуждены маневрировать между брошенными автомобилями. Это делает невозможной уборку на отдельных участках дорог. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, — подчеркнула заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева.

В ночь с 12 на 13 марта уборку дорог спецслужбы планируют осуществлять совместно с экипажами ГИБДД и эвакуаторами. Припаркованные вдоль дорог машины отправят на штраф-стоянку, чтобы спецтехника смогла успешно зайти на очистку.

Тем временем на тему уборки дорог и эвакуации автомобилей активно обсуждают пользователи социальных сетей. Некоторые утверждают, что городские власти не контролировали снегоуборку как положено. По многим улицам города, где машины никогда не парковались снег так и не почистили. Жители района Эгершельд, например, жалуются на большой снежный сугроб вдоль дороги и полное отсутствие снегоуборочной техники в выходные дни. Также негодуют и жители улицы Котельникова, которые отмечают, что на проезжей части не видели снегоочистителей за все четыре дня праздников. Из-за завала здесь ещё 9 марта днём образовались большие заторы, несмотря на то, что брошенных авто на этом участке дороги не было.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что глава города Виталий Веркеенко поручил проверить работу управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях. По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, на расчистку придомовых территорий вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Однако у горожан возникли жалобы.

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