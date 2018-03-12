Массовая эвакуация автомобилей пройдёт ночью во Владивостоке
Городские власти назвали причину таких серьёзных мер по отношению к водителям.
Городские власти назвали причину таких серьёзных мер по отношению к водителям.
Автомобили, которые помешают муниципальным службам очищать дороги от снега, отправятся на
Как сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада, некоторые участки городских дорог не удалось расширить и очистить от снега
«Водители спецтехники вынуждены маневрировать между брошенными автомобилями. Это делает невозможной уборку на отдельных участках дорог. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, — подчеркнула заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева.
В ночь с 12 на 13 марта уборку дорог спецслужбы планируют осуществлять совместно с экипажами ГИБДД и эвакуаторами. Припаркованные вдоль дорог машины отправят на
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что глава города Виталий Веркеенко поручил проверить работу управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях. По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, на расчистку придомовых территорий вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Однако у горожан возникли жалобы.
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