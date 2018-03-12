Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить в Кувейте

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В целом кувейтский Минздрав определил 22 заболевания, которые теперь не дают право на постоянное проживание в стране. Среди них в том числе почечная недостаточность, проблемы со зрением, высокое кровяное давление, диарея. Уже имеющие вид на жительство при выявлении этих заболеваний депортироваться не будут.

Как отмечается, новые меры направлены на сокращение расходов на здравоохранение, а также обеспечение прибытия в страну работоспособных эмигрантов, пишет Stepfeed.

В Минздраве пояснили, что он также якобы соответствует принятому еще в 2001 году решению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее Кувейт запрещал въезд или выезд людей из страны в соответствии с международными законами. Это относилось к болеющим СПИДом, герпесом, гепатитами B и G, малярией, проказой, сифилисом, туберкулезом и гонореей. Однако это первый случай, когда страна запрещает прибытие людям с неинфекционными заболеваниями.