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04:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить в Кувейте

Приезжающие в Кувейт на работу иностранцы, страдающие от рака, диабета и ряда других незаразных болезней, больше не смогут получить вид на жительство. Об этом сообщает Al Arabiya.

Источник: Reuters

В целом кувейтский Минздрав определил 22 заболевания, которые теперь не дают право на постоянное проживание в стране. Среди них в том числе почечная недостаточность, проблемы со зрением, высокое кровяное давление, диарея. Уже имеющие вид на жительство при выявлении этих заболеваний депортироваться не будут.

Как отмечается, новые меры направлены на сокращение расходов на здравоохранение, а также обеспечение прибытия в страну работоспособных эмигрантов, пишет Stepfeed.

В Минздраве пояснили, что он также якобы соответствует принятому еще в 2001 году решению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее Кувейт запрещал въезд или выезд людей из страны в соответствии с международными законами. Это относилось к болеющим СПИДом, герпесом, гепатитами B и G, малярией, проказой, сифилисом, туберкулезом и гонореей. Однако это первый случай, когда страна запрещает прибытие людям с неинфекционными заболеваниями.

Издание отмечает, что осенью 2017 года Кувейт впервые за два десятилетия увеличил цены на медицинское обслуживание для эмигрантов. Это произошло после заявлений ряда парламентариев, утверждающих, что государства Персидского залива из-за снижающихся нефтяных доходов больше не могут себе позволить предоставлять медпомощь по низким ценам или вообще бесплатно. Они также отмечали, что в стране, на 70 процентов состоящей из мигрантов, такие меры помогут снизить нагрузку на сферу здравоохранения.

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