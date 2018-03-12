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06:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Смог простоит в Челябинске минимум до полудня 12 марта

Объявлен режим НМУ 1 степени опасности.

Накануне вечером, 11 марта, на Челябинск опустился плотный смог. Горожане жалуются на неприятный запах, на дорогах плохая видимость. В воскресенье с 23:00 объявлен режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в Челябинском гидрометцентре.

— Режим НМУ объявлен до 12 часов понедельника, 12 марта, — отметили синоптики.

КСТАТИ.

Как пережить смог.

— Пить больше воды;.

— Отказаться от тяжелой пищи, есть больше овощей и кисло-молочной продукции;.

— Принимать контрастный душ;.

— Ограничить физическую нагрузку.

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