Смог простоит в Челябинске минимум до полудня 12 марта
Объявлен режим НМУ 1 степени опасности.
Объявлен режим НМУ 1 степени опасности.
Накануне вечером, 11 марта, на Челябинск опустился плотный смог. Горожане жалуются на неприятный запах, на дорогах плохая видимость. В воскресенье с 23:00 объявлен режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в Челябинском гидрометцентре.
— Режим НМУ объявлен до 12 часов понедельника, 12 марта, — отметили синоптики.
КСТАТИ.
Как пережить смог.
— Пить больше воды;.
— Отказаться от тяжелой пищи, есть больше овощей и
— Принимать контрастный душ;.
— Ограничить физическую нагрузку.
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