Смог простоит в Челябинске минимум до полудня 12 марта

Накануне вечером, 11 марта, на Челябинск опустился плотный смог. Горожане жалуются на неприятный запах, на дорогах плохая видимость. В воскресенье с 23:00 объявлен режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в Челябинском гидрометцентре.