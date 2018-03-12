В Красноярске открылась выставка-путешествие «Назад в будущее»

8 марта в Красноярске открылась выставка «Назад в будущее» (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23) — интерактивная экспозиция, на которой красноярцы могут увидеть технологические достижения последних десятилетий: от тетриса до робота-преподавателя, от денди до игр в дополненной реальности.

У гостей будет возможность сразиться с роботом в зоне нейроинтерфейсов, стереть границы между реальным и виртуальным мирами с помощью очков HoloLens, управлять квадрокоптером одним взмахом руки.

«Как люди раньше обходились без умного градусника, блинного принтера, моноколеса и лазерной клавиатуры? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на выставке “Назад в будущее”! Сравнивайте гаджеты прошлого и будущего — это эволюция технологий в действии», — рассказали организаторы.

Среди экспонатов:

левитирующие предметы; магнитная жидкость; первый в мире семейный робот; технологии умного дома; транспорт будущего; бой молний и голограмм.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.