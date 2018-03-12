В Красноярске открылась выставка-путешествие «Назад в будущее»
У гостей будет возможность стереть границы между реальным и виртуальным мирами.
У гостей будет возможность стереть границы между реальным и виртуальным мирами.
8 марта в Красноярске открылась выставка «Назад в будущее» (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23) — интерактивная экспозиция, на которой красноярцы могут увидеть технологические достижения последних десятилетий: от тетриса до
«Как люди раньше обходились без умного градусника, блинного принтера, моноколеса и лазерной клавиатуры? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на выставке “Назад в будущее”! Сравнивайте гаджеты прошлого и будущего — это эволюция технологий в действии», — рассказали организаторы.
Среди экспонатов:
левитирующие предметы; магнитная жидкость; первый в мире семейный робот; технологии умного дома; транспорт будущего; бой молний и голограмм.
Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.
Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске до 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.
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