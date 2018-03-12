В Красноярск идет потепление до +2°C

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В конце недели в Красноярске ожидается потепление до +2°C. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 12 марта, синоптики прогнозируют до -9°C. Ближе к вечеру похолодает до -15°C. Ветер усилится до 8 м/с.

«Ночью по северу центральных районов Красноярского края местами ожидается температура воздуха −30…−35°C, по южным районам в горах местами сильный снег, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится в сообщении.

Во вторник, 13 марта, в Красноярске установится прохладная погода. В светлое время суток столбики термометров опустятся до -10°C, в темное — до -22°C. Ветер стихнет до 4 м/с.

В среду, 14 марта, погода начнет меняться. В городе потеплеет до -6°C. Метеорологи обещают небольшой снег и усиление ветра до 6 м/с.

Отметим, что весенняя погода придет в Красноярск только в конце недели. В пятницу ожидается потепление до 0..+2°C. Возможен дождь со снегом.