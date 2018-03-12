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05:12 (мск), источник: VLADNEWS

Молдавский путешественник: Владивосток — мистическое место

Бегун занял 24 место в забеге.

На Дальнем Востоке прошло необычное соревнование, в котором участвовал путешественник из Кишинёва Фёдор Евстигнеев. Мужчина за несколько минут принял решение и купил билеты Кишинёв-Москва-Владивосток, сообщает VladNews со ссылкой на Спутник.

В Приморском крае в конце февраля прошёл забег по замерзшему Японскому морю. В этом соревновании и принял участие путешественник из Молдовы.

Фёдор давно интересовался Владивостоком и его окрестностями, так как ещё в школе узнал о вулканических образованиях в Мезозойскую эру, древних поселениях людей и многом другом. Сначала мужчина хотел познакомиться с горами Сихотэ-Алинь, потом поучаствовать в забегах по скайранингу, и совершенно случайно узнал о соревновании во Владивостоке.

«В общем, для меня эти горы, Приморский край и сам Владик это мистические места с шаманами и горами», — сообщил в своём интервью Фёдор Евстигнеев.

Добирался до Владивостока на самолёте. За 5 минут принял решение участвовать в марафоне, зарегистрировался на сайте под номером 800 и в 12 ночи купил билеты Кишинёв-Москва-Владивосток. «Москва-Владивосток в оба направления стоят 370 долларов плюс дорога до Москвы. Можно купить и без багажа Москва-Владивосток 250−280 долларов. Лететь из Москвы 9 часов».

Фёдор бежал дистанцию в 21,1 км. Помимо него было ещё 300 участников из России, Японии, Южной Кореи, Китая. По словам бегуна, трасса непростая, везде лёд, трещины. Путешественник занят 24 место в общем результате, а в категории 30−39 лет 14 место. Первое место общее и в категории занял Евгений Бушков из Владивостока, второе общее и первое в категории 40−49 лет Денис Воронин, и третье общее и второе в категории 30−39 Александр Смирнов из Хабаровска. В первой сотне были только россияне и один молдаванин.

«Владивосток лучший город на Земле! Архитектура разная, и старые деревянные домики, и киоски с китайскими пельменями и китайцами, находящиеся на территории католических храмов, и нависающие огромные современные здания из стекла и металла над старым армянских храмом XIX века, виды на бухты, Золотой мост сколько ни смотрел на него, чувствовал, что я где-то в Сан-Франциско и говорил про себя “wow”! Припаркованные лодки вместо автомобилей возле жилых домов вдалеке от моря. Миллионы праворульных машин. Там и море, и горы, очень красивые виды бухт, заливов, скал, льда, бирюзового моря… Одним словом, я влюбился во Владивосток!», — поделился впечатлениями путешественник.

Понравились Фёдору и люди в городе. Все были открытыми и дружелюбными, звали в гости, показали город и достопримечательности. В хостеле постоянно интересовались делами, а в кафе делали подарки.

Дальше в планах зимний тур на плато Путорана, марафон в Рейкьявике, полярный марафон в Гренландии, марафон по тропе инков до Мачу-Пикчу в Перу.

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