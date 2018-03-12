В Хабаровске нарисовали машинами портрет Путина

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eD7eVTP7eb4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хабаровские автомобилисты попытались побить свой собственный рекорд по созданию гигантских изображений из машин. ИА «Хабаровский край сегодня» писало о том, что 4 июня 2017 года они из 840 автомобилей выстроили на площади перед ареной «Ерофей» герб России и аббревиатуру РФ. На этот раз участники до последнего не знали, какую картину им предстоит нарисовать.

«Главное — найти опытных специалистов. Мы, например, работаем с fleshmob_khv. Они довольно давно устраивают подобные акции, а мы их партнёры», — рассказал заместитель председателя хабаровского отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Фёдоров.

Участников акции созывали через социальные сети. К арене «Ерофей», несмотря на по-зимнему холодную погоду, приехали около 300 автомобилистов.

«Самая большая была сложность — это прорисовать контуры изначальной картинки, — объяснил участник акции Евгений Лодочников. — Рисовали всё по бумажке, по рулетке, по веревочке. Всё по-простому, по старинке».

Увидеть то, что получилось, участники флешмоба смогли только после того, как в небо поднялся квадрокоптер с видео и фотокамерой. Приехавших к арене «Ерофей» автомобилей хватило на то, чтобы выстроить контуры половины лица, в которой угадывался действующий президент Владимир Путин. И хотя рекорд хабаровским автомобилистам побить не удалось, результатами организаторы остались довольны.