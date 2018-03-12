В Хабаровске нарисовали машинами портрет Путина
До окончания флешмоба его участники не знали, какое изображение получится.
До окончания флешмоба его участники не знали, какое изображение получится.
Хабаровские автомобилисты попытались побить свой собственный рекорд по созданию гигантских изображений из машин. ИА «Хабаровский край сегодня» писало о том, что 4 июня 2017 года они из 840 автомобилей выстроили на площади перед ареной «Ерофей» герб России и аббревиатуру РФ. На этот раз участники до последнего не знали, какую картину им предстоит нарисовать.
«Главное — найти опытных специалистов. Мы, например, работаем с fleshmob_khv. Они довольно давно устраивают подобные акции, а мы их партнёры», — рассказал заместитель председателя хабаровского отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Фёдоров.
«Самая большая была сложность — это прорисовать контуры изначальной картинки, — объяснил участник акции Евгений Лодочников. — Рисовали всё по бумажке, по рулетке, по веревочке. Всё
Увидеть то, что получилось, участники флешмоба смогли только после того, как в небо поднялся квадрокоптер с видео и фотокамерой. Приехавших к арене «Ерофей» автомобилей хватило на то, чтобы выстроить контуры половины лица, в которой угадывался действующий президент Владимир Путин. И хотя рекорд хабаровским автомобилистам побить не удалось, результатами организаторы остались довольны.
«Было очень холодно и замёрзли все наши приборы, но и на глаз вышло не плохо», — говорится в паблике fleshmob_khv в Инстаграме.
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