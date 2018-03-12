Уральские синоптики дали прогноз на тепло

Источник: РИА "Новости"

Синоптики Уралгидромета подготовили прогноз погоды на пять суток — с 12 по 17 марта. Согласно их расчетам, опубликованным на официальном сайте, в ближайшие дни ожидается существенные перепады ночных и дневных температур: от 19, 18 и 15 ниже нуля ночью и 5,4,2 градуса ниже нуля днем 12,13,14 марта соответственно.

По прогнозными картам Уралгидромета потепление на Среднем ожидается лишь с 15 марта, когда ночью будет минус 8 градусов, а днем — ноль. На следующий день, в пятницу 16 марта, ожидается минус 9 ночью и плюс 2 градуса днем. Однако в субботу, 17 марта днем будет минус 3 градуса, но ночная температура будет лишь около 5 ниже нуля.