Уральские синоптики дали прогноз на тепло
Весна покажется на Среднем Урале в середине марта, но сроки полноценного начала уточняются вместе с предупреждениями ГИБДД.
Весна покажется на Среднем Урале в середине марта, но сроки полноценного начала уточняются вместе с предупреждениями ГИБДД.
Синоптики Уралгидромета подготовили прогноз погоды на пять суток — с 12 по 17 марта. Согласно их расчетам, опубликованным на официальном сайте, в ближайшие дни ожидается существенные перепады ночных и дневных температур: от 19, 18 и 15 ниже нуля ночью и 5,4,2 градуса ниже нуля днем 12,13,14 марта соответственно.
По прогнозными картам Уралгидромета потепление на Среднем ожидается лишь с 15 марта, когда ночью будет минус 8 градусов, а днем — ноль. На следующий день, в пятницу 16 марта, ожидается минус 9 ночью и плюс 2 градуса днем. Однако в субботу, 17 марта днем будет минус 3 градуса, но ночная температура будет лишь около 5 ниже нуля.
Более долгосрочный прогноз имеет вероятностное значение. Так, ощутимое потепление — до плюс 7 градусов днем — ожидается лишь 2 апреля. В дальнейшем будет теплеть, но при этом сохранятся отрицательные ночные температуры, что может сказаться на безопасности дорожного движения. В ГИБДД отмечают, что при переходе через ноль на дорогах по утрам образуется опасная наледь. Ситуацию могут осложнить снегопады, вероятность которых высока в третью декаду марта.
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