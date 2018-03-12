В Красноярске впервые пройдет Радужная Паралимпиада-2018

В Красноярске готовятся к открытию первой в истории города Радужной Паралимпиаде. Соревнования пройдут сегодня, 12 марта. В них примут участие 40 спортсменов от 7 до 18 лет.

«Торжественная церемония пройдет в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» на улице Воронова, 19а, — рассказала Sibnovosti.ru пресс-секретарь главного управления соцзащиты администрации города Анастасия Волкова.

Соревнования по биатлону, бобслею, парному хоккею, керлингу пройдут в командном и личном первенствах. Также в программу Радужной Паралимпиады заявлена гонка преследования.