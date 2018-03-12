Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный эксперт: РФ показала США их настоящее место в Черном море
Сон в носках полезен для здоровья
Басков и Лопырева хотят троих детей
Путин рассказал о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014м
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Путин рассказал об ответе на решение уничтожить РФ
СМИ: Ан-26 РФ в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске впервые пройдет Радужная Паралимпиада-2018

В ней примут участие 40 спортсменов.

В Красноярске готовятся к открытию первой в истории города Радужной Паралимпиаде. Соревнования пройдут сегодня, 12 марта. В них примут участие 40 спортсменов от 7 до 18 лет.

«Торжественная церемония пройдет в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» на улице Воронова, 19а, — рассказала Sibnovosti.ru пресс-секретарь главного управления соцзащиты администрации города Анастасия Волкова.

Соревнования по биатлону, бобслею, парному хоккею, керлингу пройдут в командном и личном первенствах. Также в программу Радужной Паралимпиады заявлена гонка преследования.

Sibnovosti.ru организаторы рассказали, что на открытие Радужной Паралимпиады приедет Евгений Кегелев, многократный чемпион России по легкой атлетике, призер чемпионата Европы и Всемирных игр, чемпион летних Паралимпийских игр—2012 в Лондоне.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Чиновника из Курагинского района осудили за крупные взятки от бизнесменов
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Минобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь