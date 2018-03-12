В Красноярске впервые пройдет Радужная Паралимпиада-2018
В ней примут участие 40 спортсменов.
В ней примут участие 40 спортсменов.
В Красноярске готовятся к открытию первой в истории города Радужной Паралимпиаде. Соревнования пройдут сегодня, 12 марта. В них примут участие 40 спортсменов от 7 до 18 лет.
«Торжественная церемония пройдет в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» на улице Воронова, 19а, — рассказала Sibnovosti.ru
Соревнования по биатлону, бобслею, парному хоккею, керлингу пройдут в командном и личном первенствах. Также в программу Радужной Паралимпиады заявлена гонка преследования.
Sibnovosti.ru организаторы рассказали, что на открытие Радужной Паралимпиады приедет Евгений Кегелев, многократный чемпион России по легкой атлетике, призер чемпионата Европы и Всемирных игр, чемпион летних Паралимпийских игр—2012 в Лондоне.
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