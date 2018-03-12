На дороги Владивостока вышли дополнительные автобусы

Прошедший 8 марта снегопад не повлиял на выпуск на линию общественного транспорта. Более того, 10 марта в связи с началом учебы у студентов ДВФУ на маршрут № 15 направлено дополнительно три автобуса, еще два — на 63-й маршрут. В понедельник, 12 марта, на дороги Владивостока вышло 587 автобусов, 13 трамваем и 8 троллейбусов, общественный транспорт работает в штатном режиме.