В Красноярске демонтируют 200 рекламных конструкций
Оплатит работы бюджет города.
Оплатит работы бюджет города.
200 рекламных конструкций будут демонтированы в Красноярске. Тендер на демонтаж опубликован на портале госзакупок.
Стартовая, то есть максимальная, цена контракта — 677 тысяч рублей, то есть 3,3 тысячи за одну конструкцию. Финансировать мероприятие будет бюджет Красноярска. Подрядчики должны заявить о своем желании участвовать до 13 марта, а выполнить работы — до 30 ноября. При этом подчеркивается, что конструкциям не следует наносить ущерб, а после демонтажа они должны хранится у подрядчика в течение 6 месяцев.
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