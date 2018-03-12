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06:05 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске демонтируют 200 рекламных конструкций

Оплатит работы бюджет города.

200 рекламных конструкций будут демонтированы в Красноярске. Тендер на демонтаж опубликован на портале госзакупок.

Стартовая, то есть максимальная, цена контракта — 677 тысяч рублей, то есть 3,3 тысячи за одну конструкцию. Финансировать мероприятие будет бюджет Красноярска. Подрядчики должны заявить о своем желании участвовать до 13 марта, а выполнить работы — до 30 ноября. При этом подчеркивается, что конструкциям не следует наносить ущерб, а после демонтажа они должны хранится у подрядчика в течение 6 месяцев.

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