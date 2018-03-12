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07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На этой неделе в Пермь заглянет весна

Потеплеет до +3, но в выходные вновь будет холодно.

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Источник: Комсомольская правда

«Весна где-то загуляла», — шутят в соцсетях пермяки, уставшие от зимы. На календаре — почти середина марта, а на улице — холодина. Минувшие выходные оказались очень морозными, ночью столбик термометра опускался до -25 и даже ниже.

— Эта неделя в целом ожидается холоднее климатической нормы, но все же теплее, чем предыдущая, — рассказал «КП» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В понедельник будет малооблачная погода, без осадков. Днем ожидается до −3…−8 градусов по Пермскому краю, в Перми — до -5.

В ночь на вторник, 13 марта, антициклон сохранит свое влияние. Вновь будет малооблачно и довольно прохладно. В Прикамье похолодает до -25, в городе столбик термометра опустится до −17…−18 градусов.

Днем 13 марта ожидается ясная погода и -5, а со среды характер погоды изменится. На наш регион начнет надвигаться теплый фронт, который принесет с собой снегопады. Дневная температура — до −1…−6 градусов.

По словам метеорологов, первая весенняя оттепель ждет пермяков уже в четверг, 15 марта. Впервые столбик термометра переползет за отметку в ноль градусов, уличный воздух прогреется аж до +2 градусов.

Вторая половина недели — с четверга по субботу — будет в Перми довольно теплой, средняя температура около 3−4 градусов со знаком «минус». Конечно, потепление пока не повлечет за собой активное таяние снега, однако температура воздуха будет в пределах мартовской нормы и даже чуть выше — в Перми ожидается до +3.

Однако весна лишь подразнит пермяков теплыми деньками. Уже в конце недели нас ждет очередное арктическое вторжение. Двадцатиградусных морозов, конечно, ждать не стоит, но и теплые пуховики и шапки в дальний угол шкафа пока лучше не убирать.

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