На этой неделе в Пермь заглянет весна
Потеплеет до +3, но в выходные вновь будет холодно.
Потеплеет до +3, но в выходные вновь будет холодно.
«Весна
— Эта неделя в целом ожидается холоднее климатической нормы, но все же теплее, чем предыдущая, — рассказал «КП» инженер
В ночь на вторник, 13 марта, антициклон сохранит свое влияние. Вновь будет малооблачно и довольно прохладно. В Прикамье похолодает до -25, в городе столбик термометра опустится до −17…−18 градусов.
Днем 13 марта ожидается ясная погода и -5, а со среды характер погоды изменится. На наш регион начнет надвигаться теплый фронт, который принесет с собой снегопады. Дневная температура — до −1…−6 градусов.
По словам метеорологов, первая весенняя оттепель ждет пермяков уже в четверг, 15 марта. Впервые столбик термометра переползет за отметку в ноль градусов, уличный воздух прогреется аж до +2 градусов.
Вторая половина недели — с четверга по субботу — будет в Перми довольно теплой, средняя температура около 3−4 градусов со знаком «минус». Конечно, потепление пока не повлечет за собой активное таяние снега, однако температура воздуха будет в пределах мартовской нормы и даже чуть выше — в Перми ожидается до +3.
Однако весна лишь подразнит пермяков теплыми деньками. Уже в конце недели нас ждет очередное арктическое вторжение. Двадцатиградусных морозов, конечно, ждать не стоит, но и теплые пуховики и шапки в дальний угол шкафа пока лучше не убирать.
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