У пострадавшей на катке гомельчанки легкая травма головы
ГОМЕЛЬ, 12 марта — Sputnik. Молодая женщина, пострадавшая после инцидента в Гомеле в субботу, когда на посетителей катка обрушилась брезентовая кровля со снегом, пока остается в больнице, передает корреспондент Sputnik из Гомеля.
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