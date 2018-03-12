В Хабаровском крае закрыли пять сайтов по продаже поддельных дипломов

Источник: Reuters

Порталы по продаже дипломов о высшем и среднем специальном образовании обнаружились во время надзора за исполнением законов об информационных технологиях. Документы государственного образца предлагалось купить неограниченному кругу людей. Для пресечения торговли липовыми дипломами прокурор Охотского района направил в суд исковые заявления, чтобы сведения на сайтах признали запрещёнными к распространению на всей территории России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, требования правоохранителей удовлетворили в полном объёме. После того, как решения вступят в законную силу, их копии направят в Роскомнадзор, чтобы там включили адреса порталов в список заблокированных интернет-ресурсов. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.