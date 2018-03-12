В Хабаровском крае закрыли пять сайтов по продаже поддельных дипломов
В Хабаровском крае сотрудники прокуратуры Охотского района нашли пять
В Хабаровском крае сотрудники прокуратуры Охотского района нашли пять
Порталы по продаже дипломов о высшем и среднем специальном образовании обнаружились во время надзора за исполнением законов об информационных технологиях. Документы государственного образца предлагалось купить неограниченному кругу людей. Для пресечения торговли липовыми дипломами прокурор Охотского района направил в суд исковые заявления, чтобы сведения на сайтах признали запрещёнными к распространению на всей территории России.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало подобных сайтах. Например, в 2017 году правоохранители добились закрытия портала, на котором можно было купить «корочку» помощника машиниста, слесаря или составителя поездов. Нередко удаётся поймать и специалистов с поддельными документами об образовании: так, в
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