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06:20 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае закрыли пять сайтов по продаже поддельных дипломов

В Хабаровском крае сотрудники прокуратуры Охотского района нашли пять интернет-ресурсов, через которые можно было купить поддельные дипломы. Правоохранители обратились в суд, чтобы ограничить доступ к этим сайтам, и их требования удовлетворили.

Источник: Reuters

Порталы по продаже дипломов о высшем и среднем специальном образовании обнаружились во время надзора за исполнением законов об информационных технологиях. Документы государственного образца предлагалось купить неограниченному кругу людей. Для пресечения торговли липовыми дипломами прокурор Охотского района направил в суд исковые заявления, чтобы сведения на сайтах признали запрещёнными к распространению на всей территории России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, требования правоохранителей удовлетворили в полном объёме. После того, как решения вступят в законную силу, их копии направят в Роскомнадзор, чтобы там включили адреса порталов в список заблокированных интернет-ресурсов. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало подобных сайтах. Например, в 2017 году правоохранители добились закрытия портала, на котором можно было купить «корочку» помощника машиниста, слесаря или составителя поездов. Нередко удаётся поймать и специалистов с поддельными документами об образовании: так, в Комсомольске-на-Амуре врач с липовым дипломом стал фигурантом уголовного дела.

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