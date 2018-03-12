Хабаровский «Ерофей» в пятерке лучших спортивных школ России
Вратарь команды Матвей Сокольников попал в список лучших игроков спартакиады.
Вратарь команды Матвей Сокольников попал в список лучших игроков спартакиады.
Команда хабаровского клуба «Ерофей» замкнула пятёрку сильнейших на финале второй всероссийской зимней спартакиады среди спортивных школ по хоккею с мячом в Ульяновске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На предварительном этапе участники были разбиты на две подгруппы. Юные хоккеисты «Ерофея» обыграли сверстников кировской «Родины» — 3:1 и «Уральского трубника» — 4:2, сыграли вничью — 2:2 с кемеровским «Кузбассом» и уступили архангельскому «Воднику» — 2:5.
Голкипер нашей команды Матвей Сокольников был признан лучшим вратарём спартакиады.
Победа в турнире досталась красноярскому «Енисею», который одолел «Уральский трубник» — 5:3.
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