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09:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Ерофей» в пятерке лучших спортивных школ России

Вратарь команды Матвей Сокольников попал в список лучших игроков спартакиады.

Команда хабаровского клуба «Ерофей» замкнула пятёрку сильнейших на финале второй всероссийской зимней спартакиады среди спортивных школ по хоккею с мячом в Ульяновске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На предварительном этапе участники были разбиты на две подгруппы. Юные хоккеисты «Ерофея» обыграли сверстников кировской «Родины» — 3:1 и «Уральского трубника» — 4:2, сыграли вничью — 2:2 с кемеровским «Кузбассом» и уступили архангельскому «Воднику» — 2:5.

В итоге хабаровчане в своей группе замкнули тройку, а в стыковых матчах за 5−6 места взяли верх над ХК «Сормово» — 7:4.

Голкипер нашей команды Матвей Сокольников был признан лучшим вратарём спартакиады.

Победа в турнире досталась красноярскому «Енисею», который одолел «Уральский трубник» — 5:3.

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