Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машин
Очисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализиро.
Очисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализиро.
Очисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализированной техники АО «Дорожная служба»: 22 комбинированные дорожные машины (КДМ), 11 автогрейдеров, 7 тракторов. За это время на обработку дорог израсходовано почти 355 тонн инертных материалов. Работы велись в направлениях, где шёл обильный снег:
В целом с 5 по 11 марта ежедневно на уборку дорог региона выходило более 200 единиц специализированной техники, в том числе 50 комбинированных дорожных машин (КДМ), 33 автогрейдера, более 20 тракторов, более 100 дорожных рабочих. Работы производились по основным направлениям:
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