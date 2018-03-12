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09:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машин

Очисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализиро.

Источник: Агентство «Москва»

Очисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализированной техники АО «Дорожная служба»: 22 комбинированные дорожные машины (КДМ), 11 автогрейдеров, 7 тракторов. За это время на обработку дорог израсходовано почти 355 тонн инертных материалов. Работы велись в направлениях, где шёл обильный снег: Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт и на ряде других дорог в районах. Дорог чистили также на 41 дороге в Братском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Нижнеудинском, Усть-Ордынском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Удинском, Черемховском районах.

В целом с 5 по 11 марта ежедневно на уборку дорог региона выходило более 200 единиц специализированной техники, в том числе 50 комбинированных дорожных машин (КДМ), 33 автогрейдера, более 20 тракторов, более 100 дорожных рабочих. Работы производились по основным направлениям: Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт. Всего работы велись на 131 автодороге в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Усть-Ордынском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском районах. За неделю израсходовано 2731 тонны инертных материалов.

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