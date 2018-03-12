Известный телеведущий Леонид Якубович посетил Бухару

Источник: UzReport.news

Знаменательным событием в жизни Бухары стал приезд делегации Российского еврейского конгресса, в состав которой вошли около 50 человек. Приятной неожиданностью стало то, что в числе почетных гостей — всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович.

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Первым пунктом посещения гостей стал областной центр молодежи, в стенах которого когда-то с концертом выступал Владимир Высоцкий. Здесь же была проведена их встреча с хокимом города Каримом Камаловым.

В ходе беседы глава городской администрации рассказал о Бухаре, и ее историческом значении сегодня, поделился планами по превращению нашего города в один из центров мирового туризма.

Также было отмечено, что испокон веков на нашей земле проживали сотни тысяч евреев, которые бок о бок, плечом к плечу мирно жили и трудились с представителями других национальностей. На сегодняшний день в области проживает 500 евреев.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, высоко оценил работу, проделанную в сфере туризма в Бухаре, назвав наш город одной из «столиц мира», а также поделился первыми впечатлениями о древних исторических памятниках и достопримечательностях города. По окончанию диалога стороны обменялись подарками.

— Очень приятно, что в Узбекистане так трепетно относятся к сохранению обычаев и традиций. У наших народов много общего, — говорит директор Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. — Наверное это и способствовало нашей многовековой дружбе. Несомненно, радует, что в Бухаре до сих пор действует еврейская община и 2 синагоги, а также еврейская школа, в которой обучаются более 200 детей. Это значит только одно — узбекско — еврейские связи будут еще более укрепляться.

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Затем гостям был продемонстрирован тот самый зал, на сцене которого много лет назад выступил Владимир Высоцкий. Леонид Якубович даже захотел на нее подняться, чтобы почувствовать атмосферу, в которую когда-то окунулся знаменитый актер и исполнитель. После чего поделился своими впечатлениями.

— Какую бы религию не исповедовал человек, важно, чтобы в нем всегда была вера, — признался известный телеведущий. — Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк.