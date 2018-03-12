Известный телеведущий Леонид Якубович посетил Бухару
Всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович посетил Бухару.
Всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович посетил Бухару.
Знаменательным событием в жизни Бухары стал приезд делегации Российского еврейского конгресса, в состав которой вошли около 50 человек. Приятной неожиданностью стало то, что в числе почетных гостей — всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович.
Первым пунктом посещения гостей стал областной центр молодежи, в стенах которого
В ходе беседы глава городской администрации рассказал о Бухаре, и ее историческом значении сегодня, поделился планами по превращению нашего города в один из центров мирового туризма.
Также было отмечено, что испокон веков на нашей земле проживали сотни тысяч евреев, которые бок о бок, плечом к плечу мирно жили и трудились с представителями других национальностей. На сегодняшний день в области проживает 500 евреев.
Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, высоко оценил работу, проделанную в сфере туризма в Бухаре, назвав наш город одной из «столиц мира», а также поделился первыми впечатлениями о древних исторических памятниках и достопримечательностях города. По окончанию диалога стороны обменялись подарками.
— Очень приятно, что в Узбекистане так трепетно относятся к сохранению обычаев и традиций. У наших народов много общего, — говорит директор Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. — Наверное это и способствовало нашей многовековой дружбе. Несомненно, радует, что в Бухаре до сих пор действует еврейская община и 2 синагоги, а также еврейская школа, в которой обучаются более 200 детей. Это значит только одно — узбекско — еврейские связи будут еще более укрепляться.
Затем гостям был продемонстрирован тот самый зал, на сцене которого много лет назад выступил Владимир Высоцкий. Леонид Якубович даже захотел на нее подняться, чтобы почувствовать атмосферу, в которую
— Какую бы религию не исповедовал человек, важно, чтобы в нем всегда была вера, — признался известный телеведущий. — Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк.
Важно подчеркнуть, что конгресс ежегодно выбирает для поездки страну, в которой проживают представители еврейской национальности и на этот раз их выбор пал на Узбекистан. Делегация прибыла в Бухару после Самарканда, где они также познакомились с жизнью еврейской общины. Визит делегации Российского еврейского конгресса продолжается.
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