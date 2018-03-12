Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басурин сказал, кем казался взятый в плен «российский ополченец»
Сон в носках полезен для здоровья
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
07:00 (мск), источник: UzReport.news

Известный телеведущий Леонид Якубович посетил Бухару

Всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович посетил Бухару.

Источник: UzReport.news

Знаменательным событием в жизни Бухары стал приезд делегации Российского еврейского конгресса, в состав которой вошли около 50 человек. Приятной неожиданностью стало то, что в числе почетных гостей — всеми известный и любимый актер, и телеведущий, член Российского еврейского конгресса Леонид Якубович.

Читайте также
В старой части Бухары появился парящий в воздухе ученый

Первым пунктом посещения гостей стал областной центр молодежи, в стенах которого когда-то с концертом выступал Владимир Высоцкий. Здесь же была проведена их встреча с хокимом города Каримом Камаловым.

В ходе беседы глава городской администрации рассказал о Бухаре, и ее историческом значении сегодня, поделился планами по превращению нашего города в один из центров мирового туризма.

Также было отмечено, что испокон веков на нашей земле проживали сотни тысяч евреев, которые бок о бок, плечом к плечу мирно жили и трудились с представителями других национальностей. На сегодняшний день в области проживает 500 евреев.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, высоко оценил работу, проделанную в сфере туризма в Бухаре, назвав наш город одной из «столиц мира», а также поделился первыми впечатлениями о древних исторических памятниках и достопримечательностях города. По окончанию диалога стороны обменялись подарками.

— Очень приятно, что в Узбекистане так трепетно относятся к сохранению обычаев и традиций. У наших народов много общего, — говорит директор Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. — Наверное это и способствовало нашей многовековой дружбе. Несомненно, радует, что в Бухаре до сих пор действует еврейская община и 2 синагоги, а также еврейская школа, в которой обучаются более 200 детей. Это значит только одно — узбекско — еврейские связи будут еще более укрепляться.

Читайте также
Рэпер MC Doni поможет развитию туризма в Узбекистане

Затем гостям был продемонстрирован тот самый зал, на сцене которого много лет назад выступил Владимир Высоцкий. Леонид Якубович даже захотел на нее подняться, чтобы почувствовать атмосферу, в которую когда-то окунулся знаменитый актер и исполнитель. После чего поделился своими впечатлениями.

— Какую бы религию не исповедовал человек, важно, чтобы в нем всегда была вера, — признался известный телеведущий. — Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк.

Важно подчеркнуть, что конгресс ежегодно выбирает для поездки страну, в которой проживают представители еврейской национальности и на этот раз их выбор пал на Узбекистан. Делегация прибыла в Бухару после Самарканда, где они также познакомились с жизнью еврейской общины. Визит делегации Российского еврейского конгресса продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы
За неделю продано 119 автономеров на 3 млрд. сумов
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Минобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь