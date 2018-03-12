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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Пока воздух чистый. Почему зимой дышать труднее?

Кузбассу не повезло находиться в низине — из-за этого мы дышим вредным воздухом чаще.

В начале марта кузбасские экологи по распоряжению губернатора начали проверять, кто загрязняет воздух во время неблагоприятных метеоусловий. Каждый день они объезжают предприятия, из труб которых идёт дым, чтобы составить полный список тех, кто отравляет нам жизнь. Подробности узнавала корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Ветер в помощь.

Наталья Полуэктова

Последний раз режим неблагоприятных погодных условий сохранялся в Кузбассе с 4 по 6 марта. Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова объясняет, что каждый год метеорологи вводят в области этот режим, когда стоит безветренная погода без осадков и в приземном слое атмосферы, на уровне нашего дыхания, остаются вредные вещества. Чаще всего это происходит зимой, тогда мы и наблюдаем смог, густо накрывающий город по утрам. Потенциально опасным предприятиям сразу рекомендуют снижать процент выбросов в воздух. За год неблагоприятные погодные условия могут наступать по 40 раз (а несколько лет назад доходило и до 70).

«Мы лишь наблюдаем за погодой и рекомендуем предприятиям переходить на определённый режим работы. Дальше экологи организаций решают, как именно им сократить выбросы. За этим следят природоохранные органы. В Кемерове есть восемь пунктов наблюдения за загрязнениями, где каждый день по три раза наши наблюдатели берут пробы воздуха и анализируют их в лаборатории, поэтому мы постоянно следим за ситуацией», — говорит Наталья Фёдоровна.

Елена Ушакова

К. т. н., доцент кафедры химической технологии твёрдого топлива КузГТУ Елена Ушакова объясняет, что если неправильно сжигать уголь, особенно в неблагоприятных метеоусловиях, то в воздухе будет летать сажа, угарный газ и соединения азота. Микрочастицы сажи оседают в лёгких и способны привести к раку. А углекислый газ и соединения азота могут вызвать отравление (головокружение, тошноту, рвоту) и кислородное голодание.

В конце февраля и начале марта, по информации Натальи Полуэктовой, воздух в городе был чистый — снег и ветер прогнал всё вредное. Однако по решению губернатора области Амана Тулеева начались проверки незаконных источников выбросов, чтобы понять, кто и в каком объёме дымит и загрязняет воздух. Если информации о крупных предприятиях достаточно, то точного количества мелких котельных в Кемерове никто не знает.

Мал, да удал?

Сергей Высоцкий

Начальник департамента экологии и природных ресурсов Сергей Высоцкий объясняет, что предприятия любого бизнеса, крупного или мелкого, должны соблюдать требования охраны атмосферного воздуха — законодательные и нормативные акты. Но если на крупных ТЭЦ и заводах дело налажено и все необходимые экологические мероприятия специалисты проводят своевременно, то сказать то же самое о мелких котельных нельзя.

В департаменте нет чёткой информации, сколько вообще котельных в областной столице и сколько из них имеют разрешительную документацию на выбросы вредных веществ в воздух. По одному адресу, как показал рейд, может работать несколько котельных, и не все из них стоят на государственном учёте, не для каждой определён класс опасности.

До середины апреля экологи департамента соберут данные о количестве кемеровских котельных, а потом около месяца будут проверять их документы. Те, кто выбрасывает в воздух вредные вещества без разрешения, получат предписания об устранении нарушений, а может быть, и штрафы. Но уже сейчас, как говорит Сергей Высоцкий, ясно: выхлопы от машин превышают выбросы всех промышленных предприятий города, а выбросы из печек частного сектора сопоставимы с выбросами всех ТЭЦ и ГРЭС Кемерова.

Председатель комитета развития городского хозяйства кемеровского Совета народных депутатов Вячеслав Чайковский добавил, что депутаты в последнее время получают много жалоб от кемеровчан на загрязнение воздуха. Чтобы хоть немного снизить вред от печек, которые горожане будут топить ещё пару месяцев, специалисты в режиме неблагоприятных метеоусловий советуют сжигать уголь и дрова, а не посторонние предметы. В пластиковых бутылках, к примеру, много вредных веществ, которые плохо рассеиваются.

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