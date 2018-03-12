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08:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Минобрнауки ждет наплыва абитуриентов в техникумы и колледжи Хабаровского края

В ссузах появляются новые специальности, а отбор становится более жестким.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае техникумы и колледжи обучают студентов по 199 направлениям и профессиям. При этом наиболее востребованы специалисты в таких сферах, как машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, транспорт, услуги и строительство. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала заместитель начальника управления профессионального образования Минобрнауки края Ольга Богданова.

«[В прошлые годы] у нас увеличилось количество абитуриентов, появилось такое понятие, как конкурс: до четырех человек на место. Думаем, наплыв будет и в этом году, но мы к нему готовы», — сказала Ольга Богданова.

По словам специалиста, в средних специальных учебных заведениях края появятся новые направления.

«Мы открываем пять специальностей и пять новых профессий. В их числе — мастер слесарных работ, мастер отделочных, строительных и декоративных работ, специальность «водообеспечение и водоснабжение «. В комсомольском колледже сервиса и технологий открывается профессия «цветовод-овощевод»», — добавила Ольга Богданова.

Напомним, в техникумах и колледжах региона абитуриентов ждут более восьми тысячи бюджетных мест.

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