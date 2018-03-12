Иркутянина накажут за подложные номера на машине

Как сообщает 12 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером иркутянка заметила, что возле одного из ресторанов на ул. Карла Маркса был припаркован автомобиль, похожий на машину её супруга. Женщина позвонила мужу, тот рассказал, что находится дома, но она ему не поверила, тогда мужчина приехал в центр города на своём внедорожнике.

Два автомобиля с одинаковыми государственными регистрационными знаками запечатлели полицейские. Они выяснили, кто управлял машиной с подложными номерами и составили в отношении него административный протокол по статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Теперь он понесет ответственность в виде штрафа от 2 500 рублей и до лишения прав.