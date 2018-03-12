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08:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянина накажут за подложные номера на машине

Бдительная женщина помогла полицейским выявить подложные государственные регистрационные знаки на одном из автомобилей в Иркутске.

Как сообщает 12 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером иркутянка заметила, что возле одного из ресторанов на ул. Карла Маркса был припаркован автомобиль, похожий на машину её супруга. Женщина позвонила мужу, тот рассказал, что находится дома, но она ему не поверила, тогда мужчина приехал в центр города на своём внедорожнике.

Два автомобиля с одинаковыми государственными регистрационными знаками запечатлели полицейские. Они выяснили, кто управлял машиной с подложными номерами и составили в отношении него административный протокол по статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Теперь он понесет ответственность в виде штрафа от 2 500 рублей и до лишения прав.

Напомним, в 2017 году к ответственности в Иркутской области привлечено 45 водителей с подложными номерами, по ч. 4 статьи 12.2 КоАП РФ.

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