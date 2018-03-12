Иркутянина накажут за подложные номера на машине
Бдительная женщина помогла полицейским выявить подложные государственные регистрационные знаки на одном из автомобилей в Иркутске.
Бдительная женщина помогла полицейским выявить подложные государственные регистрационные знаки на одном из автомобилей в Иркутске.
Как сообщает 12 марта 2018 года
Два автомобиля с одинаковыми государственными регистрационными знаками запечатлели полицейские. Они выяснили, кто управлял машиной с подложными номерами и составили в отношении него административный протокол по статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Теперь он понесет ответственность в виде штрафа от 2 500 рублей и до лишения прав.
Напомним, в 2017 году к ответственности в Иркутской области привлечено 45 водителей с подложными номерами, по ч. 4 статьи 12.2 КоАП РФ.
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