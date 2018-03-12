Андрей Майоров: Умные фонари появятся на московских кольцах и вылетных магистралях

Светящиеся новогодние арки на центральных площадях и утопающие в огнях декорации главных праздников — своего рода визитные карточки АО «ОЭК». Тем временем компания занимается не только декоративным освещением столицы, но и обеспечивает электроэнергией важные городские объекты. Это новые и строящиеся станции Московского метрополитена, стадионы комплекса «Лужники» и «Спартак», школы, больницы и жилые дома. «ОЭК также отвечает за уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку мегаполиса. Об особенностях работы одной из крупнейших электросетевых компаний Москвы, а также о дистанционном управлении столичными электросетями рассказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

— Андрей Владимирович, сколько опор с энергосберегающими светильниками находится в эксплуатации АО «ОЭК»? Увеличится ли их число в этом году?

— На сегодняшний день мы обслуживаем около 430 тысяч опор освещения в разных частях города и более 555 тысяч светильников. Примерно 10 процентов из них (порядка 45 тысяч единиц) — это светодиодные энергосберегающие фонари. Их мы устанавливаем взамен старых, вышедших из строя коллагеновых и натриевых светильников. Также энергосберегающие фонари используются для освещения на территориях вновь возведенных или отремонтированных городских объектов — жилых микрорайонов, школ и спортивных площадок, улиц и дорог. К примеру, экономичные светильники появились на участках, где проводилось благоустройство по программе «Моя улица».

В этом году мы планируем установить еще свыше 20 тысяч новых энергосберегающих светильников. Основные преимущества светодиодных ламп заключаются в том, что их электропотребление в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания, и в три раза меньше, чем у люминесцентных. Срок службы таких фонарей составляет около 50 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды и просты в утилизации.

Со временем вся система освещения в Москве станет полностью энергосберегающей. Проводить замену старых светильников будем постепенно, по мере их выхода из строя.

— Помогают ли энергосберегающие светильники экономить средства из городского бюджета на электроэнергию? Сколько ежегодно составляет эта экономия?

— Энергосберегающие фонари, установленные ОЭК, позволили городу только в 2017 году сэкономить на электричестве около 12 миллионов рублей. Со временем система освещения в Москве станет полностью энергосберегающей. Менять все светильники разом затратно для бюджета. Кроме того, большинство существующих ламп в хорошем состоянии. Поэтому будем проводить замену постепенно, по мере выхода старых светильников из строя.

— А как вы оцениваете в целом состояние московских электросетей? Выдержали ли они аномальные снегопады в начале февраля?

— Я бы сказал, что городские электросети в очень хорошем рабочем состоянии. Большинство коммуникаций — кабельные линии, проложены под землей, поэтому природные катаклизмы им не страшны. Воздушные сети тоже находятся в нашей эксплуатации. После ураганов и снегопадов прошлых лет мы за ними пристально следим: регулярно проводим техобслуживание, постоянно мониторим трассы, при необходимости кронируем в охранной зоне воздушных линий деревья.

Сложные участки пока остаются только в ТиНАО — на территории некоторых садовых и дачных товариществ. Дело в том, что электросети в них изначально строились с нарушениями требований нормативных документов — ПТЭ и СНиП. После этого долгое время их никто не обслуживал. К нам в эксплуатацию сети попали в ветхом состоянии. Кроме того, большая протяженность линий идет через лесной массив, это дополнительный риск их повреждения при урагане или снегопаде. Сейчас мы постепенно приводим электросети в порядок. Вместо старых опор устанавливаем современные бетонные с полимерными изоляторами, а провода марки АС (неизолированные сталеалюминевые. — mos.ru) меняем на изолированные и большего сечения.

До конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Это светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

— Расскажите, пожалуйста, про Центр управления сетями АО «ОЭК». В чем его уникальность?

— Центр управления сетями (ЦУС) на востоке Москвы — сердце нашей компании. Он контролирует работу городского электросетевого имущества, которое находится в эксплуатации АО «ОЭК». Это 26 питающих центров мощностью 110−220 киловольт, расположенных в разных частях столицы, более трех тысяч трансформаторных подстанций 6−20 киловольт и свыше 15 тысяч километров линий электропередачи 0,4−220 киловольт.

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На постоянном круглосуточном дежурстве в центре находятся 24 диспетчера. Там же располагается интерактивная карта Москвы со всеми объектами ОЭК. Если происходит аварийное отключение оборудования, диспетчеры моментально видят это на карте и отправляют на место технологического нарушения ремонтную бригаду. Всего у нас 29 оперативно-выездных бригад и 32 аварийно-восстановительные, в них задействовано более 150 человек.

ЦУС управляет сетями высоковольтного напряжения, распределительными сетями, наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой в городе. На данный момент он является единственным в России центром, который обеспечивает именно дистанционное управление электросетями. Не покидая территорию центра, наши специалисты могут контролировать нагрузки и регулировать напряжение в сетях, включать и отключать наружное освещение и праздничную подсветку.

— То есть уличные фонари тоже включают и выключают удаленно?

— Пока еще нет, но до конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца.

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Дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. В них встроят специальные контролеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями. Таким образом, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром — диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный.

В рамках пилотного проекта контролерами оснащено уже 20 фонарей на Большой Черкизовской улице в ВАО. Одновременно мы ставим на опоры освещения радиометки, которые будут выдавать сведения об этом оборудовании: в каком году его установили, из какого материала изготовили, какой тип светильника смонтирован на опоре, когда последний раз проводился ремонт и так далее. Таким образом, если возникнет авария, ремонтная бригада оперативно при помощи планшета считает всю необходимую информацию и быстро начнет устранять неполадку. В будущем технические характеристики всех городских опор освещения планируется занести в единую информационную базу, над которой мы сейчас работаем совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Но новые световые скульптуры и фигуры украсят центр города к очередному фестивалю «Путешествие в Рождество». При этом использованные в этом году декорации (светящиеся тоннели, гигантские елочные шары, фигуры сказочных персонажей) никто выбрасывать не собирается. Следующей зимой они разместятся на площадках в административных округах.

— АО «ОЭК» активно занимается развитием распределительных сетей напряжением 20 киловольт. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

— С 2012 года мы являемся одной из лидирующих компаний по объему строительства в России распределительных электросетей напряжением 20 киловольт. Они приходят на смену морально устаревшим линиям шесть и 10 киловольт. Дело в том, что с каждым годом количество потребления электроэнергии в Москве растет. Возводятся новые жилые массивы, появляются современные объекты городской и транспортной инфраструктуры. Старые сети зачастую уже не справляются с возросшей нагрузкой. По этой причине в некоторых районах случаются аварии и перебои в подаче электричества.

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Электросети 20 киловольт более надежные и мощные, чем их предшественники. С ними пропускная способность одной линии увеличивается в 2−2,5 раза, соответственно, улучшается качество напряжения у потребителей. Еще одно преимущество сетей 20 киловольт — возможность передачи электроэнергии на большие расстояния с меньшими потерями. Таким образом, отпадает необходимость строить дополнительные трансформаторные подстанции и кабельные линии.

С 2012 по 2017 год мы построили в столице более тысячи километров кабельных линий напряжением 20 киловольт. Завершены работы по подключению к сети 20 киловольт построенных и строящихся станций метро «Сокольники», «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная», «Нижегородская», «Ходынское поле», «Петровский парк», а также сооружений на реорганизуемой территории бывшего ЗИЛа.

В 2018 году планируем проложить еще более 350 километров кабельных линий и построить 23 новых распределительных пункта 20 киловольт. Через них будет осуществляться электроснабжение новых станций метро, ВДНХ и парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинском Затоне, строящихся школы и поликлиники на территории бывшего ЗИЛа, здания Следственного комитета РФ на Новом Арбате и других городских объектов.

— Третий год подряд праздничная новогодняя подсветка украшает город до весны. Это уже стало своеобразной традицией. А появятся ли какие-то новые световые декорации в этом году?

— Все декоративные конструкции и инсталляции, которые приобретались в течение последних трех-четырех лет Москвой (в том числе арки), находятся в хорошем состоянии. Поэтому вряд ли концепция праздничного оформления столицы кардинально изменится в ближайшее время. Но новые световые скульптуры и фигуры, конечно, украсят центр города к очередному фестивалю «Путешествие в Рождество». При этом использованные в этом году декорации (светящиеся тоннели, гигантские елочные шары, фигуры сказочных персонажей) никто выбрасывать не собирается. Следующей зимой они разместятся на площадках в административных округах.

— Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу. В Москве футбольные матчи пройдут на стадионах комплекса «Лужники» и «Спартак», которые находятся на балансе АО «ОЭК». Как вы оцениваете надежность электроснабжения этих спортивных объектов?

— Электроснабжению социально значимых объектов мы уделяем особое внимание, поэтому они всегда подключены к нескольким источникам питания. Если происходит сбой на одной линии, электричество автоматически начинает поступать с другой — наш абонент даже не успевает заметить каких-либо изменений.

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Так, для обеспечения резервного электроснабжения стадиона «Спартак» были построены и подключены два распределительных пункта 20 киловольт. Они питают собственно сам стадион, здание футбольной базы с открытыми футбольными тренировочными полями, входящее в состав многофункционального комплекса спортивной направленности, и другие сооружения. Электроснабжение «Лужников» обеспечивает подстанция «Золотаревская». Расположенная на территории спортивного комплекса подстанция питает стадион и его инфраструктуру, а также жилые и социальные объекты в ЦАО и ЮЗАО.