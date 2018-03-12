Элитная приморская новостройка стала пристанищем шпаны и бомжей

Одна из наиболее престижных новостроек Уссурийска стала пристанищем шпаны и бомжей. Местные жители не могут (или не хотят) решить эту проблему, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последнее время в Уссурийске серьёзно активизировалась «подъездная шпана». Агрессивные подростковые компании, устраивающие попойки на лестницах — это, казалось бы, атрибут «лихих» прошлых лет. Однако, по всей видимости, мода на подъездные «посиделки» переживает новую волну популярности.

На этот раз о своей проблеме рассказали жители дома на Сергея Ушакова, 8В — он, к слову говоря, считается элитной новостройкой. Жалобу горожан опубликовал местный блогер Марк Чернослив. «В шестом подъезде ужас что творится. На днях компания молодых людей распивала на лестнице спиртные напитки. Видно, что все они несовершеннолетние. Вели себя агрессивно, разбили пожарные щитки, везде разбросали мусор и бутылки», — рассказала местная жительница. По её словам, соседи пытались разогнать шумную компанию — но подростки в ответ начинали «наезжать» на жильцов. После себя молодые люди оставили совершенно загаженный подъезд.

Как сообщили местные жители, до этого данная компания совершала «набеги» в другом районе города — какое-то время они постоянно отдыхали в подъезде дома на Некрасова, 132. После себя они оставляли горы мусора, лужи мочи и оборванные провода.

А в минувшее воскресенье в доме на Ушакова 8 В произошёл пожар: на лифтовой площадке загорелся строительный мусор — по всей видимости, от непотушенной сигареты. Местные жители связывают этот инцидент с отдыхом шпаны.

Злоключения жильцов элитной уссурийской новостройки стали очень обсуждаемой темой в местном сегменте соцсетей. Многие горожане охотно поделились другими историями, связанными с данным домом. Как оказалось, подъезды на Ушакова, 8 В облюбовали сразу несколько подростковых компаний. И за основные разрушения, нанесённые дому, ответственны совсем другие ребята — которые в поле зрения соседей не попали. Виновники торжества, конечно, тоже «отличились» — но всё-таки по-другому. А вот в случайном возгорании, судя по всему, виноват какой-то бездомный. В подъезде, в котором произошло возгорание, местные жители нашли «лёжку» бомжей. На площадке верхнего этаже они обнаружили два одеяла и горы мусора. Всё указывало на то, что там кто-то живёт. В общем, дом оказался буквально в осаде пьяных подростков и маргиналов.

Причин такой ситуации две. Во-первых, отсутствие домофонов — жильцы просто не захотели «скидываться» на это, без сомнения, нужное приобретение. Во-вторых — игнорирование ситуации большинством владельцев квартир. Как пояснили жильцы дома на Ушакова, полицию в таких случаях почти не вызывают — хотя именно внимание участкового может решить данную проблему.