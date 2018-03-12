Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Сон в носках полезен для здоровья
Ксения Бородина учит двухлетнюю дочь английскому языку
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
08:48 (мск), источник: Восток Медиа

Элитная приморская новостройка стала пристанищем шпаны и бомжей

Местные жители не знают, что делать с незваными гостями.

Одна из наиболее престижных новостроек Уссурийска стала пристанищем шпаны и бомжей. Местные жители не могут (или не хотят) решить эту проблему, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последнее время в Уссурийске серьёзно активизировалась «подъездная шпана». Агрессивные подростковые компании, устраивающие попойки на лестницах — это, казалось бы, атрибут «лихих» прошлых лет. Однако, по всей видимости, мода на подъездные «посиделки» переживает новую волну популярности.

На этот раз о своей проблеме рассказали жители дома на Сергея Ушакова, 8В — он, к слову говоря, считается элитной новостройкой. Жалобу горожан опубликовал местный блогер Марк Чернослив. «В шестом подъезде ужас что творится. На днях компания молодых людей распивала на лестнице спиртные напитки. Видно, что все они несовершеннолетние. Вели себя агрессивно, разбили пожарные щитки, везде разбросали мусор и бутылки», — рассказала местная жительница. По её словам, соседи пытались разогнать шумную компанию — но подростки в ответ начинали «наезжать» на жильцов. После себя молодые люди оставили совершенно загаженный подъезд.

Как сообщили местные жители, до этого данная компания совершала «набеги» в другом районе города — какое-то время они постоянно отдыхали в подъезде дома на Некрасова, 132. После себя они оставляли горы мусора, лужи мочи и оборванные провода.

А в минувшее воскресенье в доме на Ушакова 8 В произошёл пожар: на лифтовой площадке загорелся строительный мусор — по всей видимости, от непотушенной сигареты. Местные жители связывают этот инцидент с отдыхом шпаны.

Злоключения жильцов элитной уссурийской новостройки стали очень обсуждаемой темой в местном сегменте соцсетей. Многие горожане охотно поделились другими историями, связанными с данным домом. Как оказалось, подъезды на Ушакова, 8 В облюбовали сразу несколько подростковых компаний. И за основные разрушения, нанесённые дому, ответственны совсем другие ребята — которые в поле зрения соседей не попали. Виновники торжества, конечно, тоже «отличились» — но всё-таки по-другому. А вот в случайном возгорании, судя по всему, виноват какой-то бездомный. В подъезде, в котором произошло возгорание, местные жители нашли «лёжку» бомжей. На площадке верхнего этаже они обнаружили два одеяла и горы мусора. Всё указывало на то, что там кто-то живёт. В общем, дом оказался буквально в осаде пьяных подростков и маргиналов.

Причин такой ситуации две. Во-первых, отсутствие домофонов — жильцы просто не захотели «скидываться» на это, без сомнения, нужное приобретение. Во-вторых — игнорирование ситуации большинством владельцев квартир. Как пояснили жильцы дома на Ушакова, полицию в таких случаях почти не вызывают — хотя именно внимание участкового может решить данную проблему.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о похожей ситуации на улице Нахимова. Уссурийцы, живущие там, уже долгое время страдают от набегов пьяных подростков. Полицейские этим вопросом заниматься не хотят. Жильцам приходится самим разгонять хулиганов — но помогает это не особенно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморцам сообщили о начале субсидированных авиаперевозок по России
12 марта в Хабаровском крае стартует антинаркотическая акция
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Украина предложила построить в Австралии космодром
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Как арестованный по «кокаиновому делу» заслужил доверие коллег
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Эксперты назвали главные причины трудовых конфликтов в России
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь