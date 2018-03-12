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08:20 (мск), источник: Восток Медиа

По Приморью ударит снежный дождь

Краевые синоптики прогнозируют очень тёплую погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Восток Медиа

Первая половина недели принесёт в Приморье неустойчивую, но тёплую погоду. Синоптикии прогнозируют дождь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы Примгидромета, в понедельник, 12 марта, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Сегодня вечером, с отходом антициклона на восток и приближением тёплого атмосферного фронта по краю возможны небольшие осадки (дождь, на севере со снегом). Умеренный ветер подует с юга. При этом температурный фон будет равен +3… +8 градусов, местами −3… +2.

В последующие дни, 13 и 14 марта, погодные условия в Приморье будут неустойчивыми. Ожидается погода с переменной облачностью. Под влиянием фронтальных разделов в крае периодически местами будут идти небольшие и умеренные осадки (дождь, на севере со снегом). За счёт поступления тёплого воздуха с центральных районов Китая температурный фон продолжит повышаться. Ночью столбики термометров покажут от +3 до -2 градусов, на севере от -5 до -10. Днём температурный фон составит +5… +12, на севере −1… +4 градуса.

Во Владивостоке сегодня вечером возможны слабые осадки (дождь со снегом) с вероятностью 40%. Умеренный ветер при 0… +2 градусах будет дуть с юго-востока.

В начале ночи на вторник в краевом центре сохранится вероятность несущественных осадков. Температура при этом составит 0… -2 градуса. Днём 13 марта установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Вечером вновь возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Потеплеет до +2…+5°C.

В среду, 14 марта, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит −2… −4 градуса, днём +4… +6.

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