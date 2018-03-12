По Приморью ударит снежный дождь

По данным пресс-службы Примгидромета, в понедельник, 12 марта, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Сегодня вечером, с отходом антициклона на восток и приближением тёплого атмосферного фронта по краю возможны небольшие осадки (дождь, на севере со снегом). Умеренный ветер подует с юга. При этом температурный фон будет равен +3… +8 градусов, местами −3… +2.

В последующие дни, 13 и 14 марта, погодные условия в Приморье будут неустойчивыми. Ожидается погода с переменной облачностью. Под влиянием фронтальных разделов в крае периодически местами будут идти небольшие и умеренные осадки (дождь, на севере со снегом). За счёт поступления тёплого воздуха с центральных районов Китая температурный фон продолжит повышаться. Ночью столбики термометров покажут от +3 до -2 градусов, на севере от -5 до -10. Днём температурный фон составит +5… +12, на севере −1… +4 градуса.