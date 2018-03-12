По Приморью ударит снежный дождь
Краевые синоптики прогнозируют очень тёплую погоду.
Краевые синоптики прогнозируют очень тёплую погоду.
Первая половина недели принесёт в Приморье неустойчивую, но тёплую погоду. Синоптикии прогнозируют дождь, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
Во Владивостоке сегодня вечером возможны слабые осадки (дождь со снегом) с вероятностью 40%. Умеренный ветер при 0… +2 градусах будет дуть с
В начале ночи на вторник в краевом центре сохранится вероятность несущественных осадков. Температура при этом составит 0… -2 градуса. Днём 13 марта установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Вечером вновь возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный,
В среду, 14 марта, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит −2… −4 градуса, днём +4… +6.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.