Синоптики: весна не спешит приходить в Хабаровский край
Жителям Хабаровского края придётся подождать прихода весны. На этой неделе регион окажется во власти холодной воздушной массы, которая придёт на территорию с Якутии.
Жителям Хабаровского края придётся подождать прихода весны. На этой неделе регион окажется во власти холодной воздушной массы, которая придёт на территорию с Якутии.
В начале недели днём воздух прогреется до нуля градусов, в южных районах столбики термометра поднимутся до +3 градусов по Цельсию, ночью температура опустится до −13…−11 градусов. Во второй половине недели заметно похолодает: ночью — до −18…−16 градусов, а днём — до −7…−2.
«Среднесуточная температура почти на пять градусов ниже нормы. Для данного периода это много, ночи должны быть теплее, да и днём воздух должен больше прогреваться», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
Всю неделю будет дуть
«Даже до конца декады холодный воздух с территории края не уйдёт, начало следующей декады тоже будет прохладным. С 23 марта, как положено, начнёт меняться синоптическая ситуация, к тому же придёт западное тепло, которое принесёт нам весну», — отметила Галина Брынцева.
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