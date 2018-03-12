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08:18 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики: весна не спешит приходить в Хабаровский край

Жителям Хабаровского края придётся подождать прихода весны. На этой неделе регион окажется во власти холодной воздушной массы, которая придёт на территорию с Якутии. Из-за этого сохранится низкий температурный режим, особо похолодание станет заметно во второй половине новой недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: РИА "Новости"

В начале недели днём воздух прогреется до нуля градусов, в южных районах столбики термометра поднимутся до +3 градусов по Цельсию, ночью температура опустится до −13…−11 градусов. Во второй половине недели заметно похолодает: ночью — до −18…−16 градусов, а днём — до −7…−2.

«Среднесуточная температура почти на пять градусов ниже нормы. Для данного периода это много, ночи должны быть теплее, да и днём воздух должен больше прогреваться», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

Существенных осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют. Небольшой снег пройдёт в южных и центральных районах в ночь на 13 марта. Также, по прогнозу специалистов, снег возможен на территории региона 18 марта. Затем циклон сместить на восток. Основной удар непогоды примет на себя Приморский край.

Всю неделю будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 6−11 метров в секунду. В отдельные дни он может усилиться до 9−14 метров в секунду.

«Даже до конца декады холодный воздух с территории края не уйдёт, начало следующей декады тоже будет прохладным. С 23 марта, как положено, начнёт меняться синоптическая ситуация, к тому же придёт западное тепло, которое принесёт нам весну», — отметила Галина Брынцева.

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