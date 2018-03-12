Флешмоб «Велосветлячки» пройдёт в Иркутске

Всероссийский велосипедный флешмоб «Велосветлячки» пройдёт 24 марта 2018 года в Иркутске. Мероприятие проводится в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час земли». Принять участие в флешмобе могут все желающие. Требование только одно: украсить своего железного коня фонариками, чтобы было ярко и красиво. Об этом сообщает велотранспортный союз Иркутска 12 марта.