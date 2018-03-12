Флешмоб «Велосветлячки» пройдёт в Иркутске
Всероссийский велосипедный флешмоб «Велосветлячки» пройдёт 24 марта 2018 года в Иркутске.
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Всероссийский велосипедный флешмоб «Велосветлячки» пройдёт 24 марта 2018 года в Иркутске.
Всероссийский велосипедный флешмоб «Велосветлячки» пройдёт 24 марта 2018 года в Иркутске. Мероприятие проводится в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час земли». Принять участие в флешмобе могут все желающие. Требование только одно: украсить своего железного коня фонариками, чтобы было ярко и красиво. Об этом сообщает велотранспортный союз Иркутска 12 марта.
Организаторы согласовывают маршрут с ГИБДД Иркутской области. Представители велотранспортного союза говорят, что, скорее всего акция пройдёт от Сквера Кирова через улицы
Флешмоб «Велосветлячки» проходит ежегодно с 2013 года в Иркутске. В прошлом году участие приняло около 270 человек.
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