Запах химии в Омске был из-за неблагоприятных метеорологических условий

Источник: РИА "Новости"

В ночь с 10 на 11 марта омичи жаловались в социальных сетях на сильный химический запах. Он появился на Левом берегу, а затем дошел до городка Нефтяников.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области пояснили, что 11 марта с 00:00 до 13:00 на круглосуточный телефон ведомства поступило 4 звонка с жалобами.

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По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 11:00 11 марта по 11:00 12 марта в Омске наступили неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области:

— При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, так как происходит краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.