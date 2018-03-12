Запах химии в Омске был из-за неблагоприятных метеорологических условий
За первые 13 часов 11 марта жалобы поступили от четырех омичей.
За первые 13 часов 11 марта жалобы поступили от четырех омичей.
В ночь с 10 на 11 марта омичи жаловались в социальных сетях на сильный химический запах. Он появился на Левом берегу, а затем дошел до городка Нефтяников.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области пояснили, что 11 марта с 00:00 до 13:00 на круглосуточный телефон ведомства поступило 4 звонка с жалобами.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 11:00 11 марта по 11:00 12 марта в Омске наступили неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
— При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, так как происходит краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Однако, несмотря на это, УГМС произвел забор проб на десяти постах для выявления превышения ПДК. По их результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что на сегодняшний день к административной ответственности за несоблюдение порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ привлечено 12 юридических лиц.
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