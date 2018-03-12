Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Екатеринбурге

Мероприятие проводится с 12 по 23 марта 2018 года.

Екатеринбург традиционно активно поддерживает данную акцию. Помимо горячих телефонных линий Управления МВД России по городу Екатеринбургу на базе муниципальных учреждений, являющихся базовыми профилактическими площадками, проходят дополнительные дежурства.

В период проведения акции горожане могут по любому из указанных ниже телефонов сообщить о фактах распространения наркотиков и иных психоактивных веществ, о появлении сомнительных надписей с контактами наркодилеров на фасадах зданий, получить консультацию и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей: Управление МВД России по городу Екатеринбургу (999) 368−04−97 (круглосуточно); Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга (343) 354−57−25 (24) -понедельник-пятница с 09:00 до 17:00; Муниципальные горячие линии (343) 251−29−04 -понедельник- пятница с 09:00 до 17:00; (343) 295−14−90 — понедельник- пятница с 13:00 до 17:00; (343) 385−73−83 — круглосуточно.

«Екатеринбург никогда не оставался равнодушным к проблеме противодействия распространению наркомании. В этом году мы предлагаем всем горожанам присоединиться к массированной атаке на незаконную практику размещения названий интернет-ресурсов на фасадах зданий города. Именно этот способ рекламы нацелен на вовлечение в наркотизацию детей и молодежи. Сообщайте по указанным телефонам, и мы примем меры», — рассказали в отделе координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации Екатеринбурга.