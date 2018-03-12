Режим «черного» неба сохраняется в 5 городах Челябинской области

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Неблагоприятные метеоусловия сохраняются до вечера понедельника, 12 марта, в пяти городах Челябинской области — в том числе режим «черного» неба продлен для южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативное сообщение синоптиков.

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По данным Челябинского Гидрометцентра, НМУ 1 степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе — это ветер неблагоприятного направления и инверсия, — сохраняются в Коркино, Верхнем Уфалее, Карабаше, Сатке до вечера понедельника, 12 марта, в Челябинске — до вечера вторника, 13-го.

Населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.