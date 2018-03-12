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08:16 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветов

Перед 8 марта букеты из флористических салонов выносили охапками.

Источник: Вести - Пермь

В канун 8 Марта традиционный ажиотаж наступил во флористических салонах. По самым приблизительным подсчетам, в одной только Перми за сутки раскупается три миллиона цветов — в три раза больше, чем жителей в городе. Что и как дарили сегодня?

В цветочном магазине не протолкнуться. А от обилия тюльпанов, роз, хризантем рябит в глазах. Приветливые продавцы готовы помочь все оформить. Букеты выносят охапками.

Тюльпаны от 40 рублей, розы — от 80. Любителям экзотики — ирисы или герберы. Ну, а женщинам и девушкам подарки, само собой, достаются просто так. К примеру, полицейские с волонтерами останавливали автовладелиц даже не ради проверки документов, а исключительно для теплых слов и шоколадки. Напряжение на лице моментально сменялось улыбкой.

Открытки дарили и тем, кто получал водительское удостоверение или регистрировал автомобиль в ГИБДД. Для многих это стало неожиданностью.

Оригинальным поздравление вышло у сотрудников пригородных электричек. Вместе с билетами — долгоиграющий презент — семена цветов, на лето.

Ежегодно перед праздником в Пермь привозят около трех миллионов цветков. Это, между прочим, в три раза больше, чем жителей нашего города.

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