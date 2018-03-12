Школьники были вынуждены ждать транспорт под дождем и снегом
Прокуратура разобралась в нарушениях исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства.
Прокуратура разобралась в нарушениях исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства.
Одна из остановок общественного транспорта в микрорайоне Московка-2 не была оборудована павильоном. Местным жителям, в том числе школьникам — остановка называется «Школа № 107» на Сибирском проспекте, — приходилось ждать транспорт под открытым небом, так как от снега и дождя негде было укрыться.
Горожане обратились в прокуратуру, которая внесла представление директору департамента городского хозяйства. Надзорный орган потребовал устранить нарушения закона и оборудовать павильон.
В департаменте рассмотрели заявление, но выполнять обязатества не спешили. Тогда прокурор обратился с требованием в суд, где исковое заявление было полностью удовлетворено, — только после этого на остановке «Школа № 107» появился павильон для омичей, ожидающих транспорт.
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