Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Сон в носках полезен для здоровья
Леонид Агутин показал повзрослевшую дочь
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
3 способа путешествовать бесплатно (ну почти!)
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
08:15 (мск), источник: СуперОмск

Школьники были вынуждены ждать транспорт под дождем и снегом

Прокуратура разобралась в нарушениях исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства.

Одна из остановок общественного транспорта в микрорайоне Московка-2 не была оборудована павильоном. Местным жителям, в том числе школьникам — остановка называется «Школа № 107» на Сибирском проспекте, — приходилось ждать транспорт под открытым небом, так как от снега и дождя негде было укрыться.

Горожане обратились в прокуратуру, которая внесла представление директору департамента городского хозяйства. Надзорный орган потребовал устранить нарушения закона и оборудовать павильон.

В департаменте рассмотрели заявление, но выполнять обязатества не спешили. Тогда прокурор обратился с требованием в суд, где исковое заявление было полностью удовлетворено, — только после этого на остановке «Школа № 107» появился павильон для омичей, ожидающих транспорт.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фадина нашла место для аллеи памяти омских чернобыльцев
В Омске празднование 8 Марта без женщин привело к убийству
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Украина предложила построить в Австралии космодром
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Как арестованный по «кокаиновому делу» заслужил доверие коллег
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Эксперты назвали главные причины трудовых конфликтов в России
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь