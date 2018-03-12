В Казахстане перекрыли дорогу на Омск

В частности движение прекращено на участке с 1273-го по 1321 километр Калжир — Теректы — Майкапчагай.
«Для всех видов автотранспорта с 16 часов 30 минут 11 марта закрыта трасса Караганда — Аягоз — Бугаз на участке “село Баршатас — город Аягоз”. Движение машин на данном участке запрещено в связи с сильными переливами. Также с 19 часов для общественного транспорта закрыта дорога от Аягоза до села Калбатау», — говорится в сообщении РГП «Казавтодор».
Спасатели продолжают ликвидацию последствий паводка. С 10 марта в Казахстане продолжается обильное таяние снега с осадками в виде дождя. Температура воздуха в районах ЧС прогрелась до + 10 градусов.
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