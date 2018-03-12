В случае подтопления омичи могут бесплатно обратиться в службу ЖКХ

В Омске продолжаются работы по предупреждению паводка. Как сообщают в администрации города, на 12 марта с территории Октябрьского округа вывезено около 109 000 кубометров снега. Кроме того, обнаружено 36 мест подтопления. Все они очищены от снега. В частном секторе убирают снег с крыш, освобождают дворовые проезды и расчищают дождевые каналы.