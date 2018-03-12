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08:32 (мск), источник: Om1.ru

В случае подтопления омичи могут бесплатно обратиться в службу ЖКХ

Талоны на вывоз снега могут получить жители Октябрьского округа.

Источник: Om1.ru

В Омске продолжаются работы по предупреждению паводка. Как сообщают в администрации города, на 12 марта с территории Октябрьского округа вывезено около 109 000 кубометров снега. Кроме того, обнаружено 36 мест подтопления. Все они очищены от снега. В частном секторе убирают снег с крыш, освобождают дворовые проезды и расчищают дождевые каналы.

В рамках противопаводковых мероприятий в отделе ЖКХ Октябрьского округа выдаются бесплатные талоны на вывоз снега. Они предназначены для мест возможного подтопления.

Обратиться за талонами могут как представители организаций любой формы собственности, так и частные лица. Получить талон можно в администрации округа по адресу улица Лизы Чайкиной, дом 1, кабинет 413.

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