В случае подтопления омичи могут бесплатно обратиться в службу ЖКХ
Талоны на вывоз снега могут получить жители Октябрьского округа.
Талоны на вывоз снега могут получить жители Октябрьского округа.
В Омске продолжаются работы по предупреждению паводка. Как сообщают в администрации города, на 12 марта с территории Октябрьского округа вывезено около 109 000 кубометров снега. Кроме того, обнаружено 36 мест подтопления. Все они очищены от снега. В частном секторе убирают снег с крыш, освобождают дворовые проезды и расчищают дождевые каналы.
В рамках противопаводковых мероприятий в отделе ЖКХ Октябрьского округа выдаются бесплатные талоны на вывоз снега. Они предназначены для мест возможного подтопления.
Обратиться за талонами могут как представители организаций любой формы собственности, так и частные лица. Получить талон можно в администрации округа по адресу улица Лизы Чайкиной, дом 1, кабинет 413.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.