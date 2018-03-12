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08:49 (мск), источник: Apiural.ru

С середины апреля на дорогах Свердловской области будут введены ограничения для большегрузов

ЕКАТЕРИНБУРГ. Движение тяжеловесного транспорта по региональным дорогам будет ограничено с 15 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 марта утвердил постановление о временном ограничении движения транспорта по автодорогам регионального значения Свердловской области в 2018 году.

Источник: AP 2018

Временные ограничения призваны защитить дорожную одежду от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, документ устанавливает сроки ограничений, а также определяет виды перевозок и транспортных средств, на которые ограничения не распространяются.

Подобные меры принимаются ежегодно для того чтобы защитить дороги от чрезмерных нагрузок на период неблагоприятных природно-климатических условий. Весной автотрассы наиболее уязвимы.

В порах дорожного покрытия накапливается много воды. Из-за чередования циклов замерзания и оттаивания в этот период под действием колес легко образуются выбоины, быстро увеличивающиеся в размерах. Летом при высоких температурах воздуха (выше 32 градусов) асфальтобетон прогревается и под действием колес большегрузов идет волнами, образует сдвиги и наплывы на дорожном покрытии.

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Весенние ограничения для тяжеловесного транспорта вступают в силу 15 апреля и продлятся до 24 мая. Исключение делается для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и гсм, семенного фонда, удобрений, почты. Также ограничения не коснутся перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировки дорожной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и военной техники.

Летние ограничения вступают в силу с 25 мая по 31 августа. Здесь список исключений существенно короче. Показатели температуры воздуха не повлияют на автобусные перевозки, перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспортировку дорожной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил ведущую роль развития и обустройства сети автодорог для устойчивого развития нашей страны. Губернатор Свердловской области также уделяет пристальное внимание мерам по повышению качества и безопасности региональных дорог. Среди них не последнее место занимают усилия дорожников по сбережению трасс от преждевременного разрушения.

© Служба новостей «АПИ».

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