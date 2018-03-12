«А зачем вам Ельцин-центр?»: комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург

В своём выступлении комик сравнил Екатеринбург с Питером: «Вашгород назван в честь императрицы Екатерины. Санкт-Петербург — в честь царя Петра I. Учитывая, что Екатерина Великая была женой Петра I, вас по праву можно называть женой Питера», — отметил Белый.

Не остался и без внимания «Ельцин Центр». Руслан Белый не понимает, что же такого сделал Ельцин, чтобы возводить в честь него музей.

«Просто скажите, а зачем вам “Ельцин Центр”? Я не ставлю под сомнение личность Ельцина, но вы подумаете: девять лет он правил и был “подшофе” при этом у него была ядерная кнопка. Скажите спасибо, что в 1999 году он просто сказал: “я устал, я ухожу”, и не “я устал, я ухожу, а уходить так с музыкой” и нажал на кнопку», — заявил комик.

Он также считает, что не надо так быстро ставить памятники. Белый не понимает, почему в каждом городе России стоит памятник Ленину: «У нас в стране больше памятников, чем коммунистов», — сказалон и подвел к тому, что в Екатеринбурге слишком много «странных памятников», например, памятник тёрке, Гене Букину и клавиатуре.

Пошутил он и про екатеринбургское метро. По его словам, как пишут в интернете, это единственное метро, которое окупилось за время строительства, потому что там нашли полезные ископаемые: «вы тут лепреконы, ребята?», — заявил Руслан Белый.