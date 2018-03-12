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08:55 (мск), источник: РИА Новости

НЛО по расписанию: в России набирает популярность аномальный туризм

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России все больший интерес вызывает так называемый аномальный туризм, совмещающий отдых с возможностью своими глазами увидеть необъяснимые явления.

Источник: РИА Новости

Загадочное притягивает людей, и турагентства этим пользуются.

Где искать йети, призрак Двуликой, светящиеся шары, левитацию и изменение времени — в материале РИА Новости.

Медведицкая гряда — цепь невысоких (200−300 метров) холмов, где, как считается, можно увидеть летающие огни и сферические объекты. Здесь часто возникают шаровые молнии, а так называемый Склон бешеных молний каждую грозу притягивает множество электрометеоров.

Источник: РИА "Новости"

Максим Музалевский организовывает поездки на гряду в сопровождении известного исследователя Медведицкой аномалии Юрия Чернышева.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не пытаемся убедить в реальности аномального, просто подводим к грани и предоставляем право решать самому — верить или нет, — говорит Максим. — И для скептиков может быть интересным пообщаться с местными, понаблюдать социокультурный феномен веры людей в сверхъестественное».

Когда он с друзьями первый раз посетил эти места, разразилась гроза, в Склон бешеных молний начали бить разряды. Все спешно собрали вещи и уехали. Но однажды Максим ощутил здесь что-то странное:

«В какой-то момент я перестал узнавать хорошо знакомую мне дорогу. Это прошло через полчаса. Не могу сказать, что послужило причиной — аномальность местности или самовнушение».

Однодневная поездка из Саратова обойдется в две тысячи рублей, трехдневная — около 10 000 рублей.

Молебка, Пермский край.

Источник: РИА "Новости"

Аномальная зона Молебка

На звание самой аномальной в России также претендует Молебская зона, где, по словам уфологов, появляются НЛО, светящиеся шары, меняется ход времени, возникают миражи и наблюдается левитация предметов.

Алексей Королев, уфолог с 10-летним стажем, руководитель проекта «Аномальный туризм на Урале», водит туристов в Молебку уже шестой год.

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«Мы с группами видели следы лесного человека, йети, — рассказывает он. — Девять осин, каждая толще человеческой руки, были сломаны на высоте около трех метров, это как раз рост йети, по свидетельствам очевидцев». Наблюдал Алексей с туристами и летающие искры — на другой стороне реки, в полусотне метров.

Он поясняет, что аномальные явления происходят циклично и, по прогнозу, в этом году лето будет на них очень богатым.

Аномальная зона Молебка

Алексей отмечает, что скептиков приезжает немного — им не хочется тащиться в такую даль, но иногда в группах попадаются те, кто отправились в путешествие за компанию. «И всегда интересно наблюдать, как такой человек, сталкиваясь с непонятным, меняется на глазах», — добавляет уфолог.

Источник: РИА "Новости"

Трехдневный тур с проживанием в гостевом доме в селе Молебка стоит от восьми тысяч рублей, проход со своим снаряжением — около четырех. Плюс перелет до Перми.

Перевал Дятлова, Северный Урал.

Источник: РИА "Новости"

Гора Народная

В конце февраля на перевале Дятлова пропал турист. Через три дня его нашли спасатели. Этот перевал назван в честь туристической группы Игоря Дятлова из девяти человек, погибшей здесь при загадочных обстоятельствах в феврале 1959 года. О том, что тогда произошло, до сих пор горячо спорят. Выдвигались разные версии, в том числе конспирологические, техногенные и мистические.

Прикоснуться к загадке, попробовать подтвердить или опровергнуть ту или иную версию гибели группы Дятлова может каждый. Стоимость семидневного тура — около 15 тысяч рублей. В эту сумму входит трехразовое питание на маршруте, групповое снаряжение, сопровождение, страховка. Отдельно оплачивается трансфер до города Ивделя: билет на самолет до Екатеринбурга, далее — автобусом за тысячу рублей.

Инструктор и организатор турпоходов Сергей Попов, ходивший на перевал, уверен, что все разговоры про аномалию — не более чем пиар.

«Это привлекает ежегодно десятки, а то и сотни туристов, — говорит Сергей. — Несчастные случаи происходят везде, просто трагедию на перевале в свое время засекретили. А все тайное, непонятное, рождает домыслы и легенды».

Другие удивительные места.

Источник: РИА "Новости"

Урочище Шушмор

В Калужской области есть урочище Шушмор. За визиты НЛО, оптические аномалии, исчезновения людей в лесу и на болоте его прозвали «Бермудским треугольником Мещёры».

Двухдневный джип-тур с проживанием в доме отдыха и питанием стоит 15 тысяч рублей. Отдельно оплачивается трансфер до Владимира.

А в пятидесяти километрах от столицы, рядом со станцией Силикатная, находится пещера Силикаты, или Девятовские каменоломни. Здесь с XVIII до начала XX века добывали камень для строительства Москвы.

Сейчас сюда водят экскурсии для интересующихся спелеологией и аномальными явлениями. Говорят, что в пещере обитают два призрака — Дух белого спелеолога и Двуликая — с лицом молодой девушки и старухи.

Однодневный поход стоит около двух тысяч рублей вместе с арендой оборудования и питанием.

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