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09:01 (мск), источник: Вести - Пермь

На эспланаде поставят памятник Счастливой семье

В Перми подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника «Счастливая семья».

Источник: Вести - Пермь

Выборы проходили в интернете. Из пяти представленных вариантов победила скульптура с изображением родителей, детей и собаки. За нее отдали голоса почти 7 тысяч человек. Поставить монумент предполагается на эспланаде, а собрать на него деньги всем миром. Имена благотворителей обещают увековечить на постаменте.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: «Нам бы хотелось, чтобы скульптура олицетворяла родителей, которые ответственно относятся к воспитанию детей, и дети, которые любят и уважают своих родителей».

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