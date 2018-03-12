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09:05 (мск), источник: Sputnik

В Самаркандском парке появятся ледовый дворец и картинг-клуб

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Самарканда намерены на месте парка «Согдиана» создать современную зону отдыха площадью 6,3 гектара, передает пресс-служба хокимията Самаркандской области.

Источник: Sputnik

В планах администрации построить картинг-клуб, ледовый дворец, аквапарк и гостиницу на 200 мест. Уточняется, что аквапарк займет 3,5 гектара.

Кроме того, в «Согдиане» появятся новые аттракционы, а старые передадут другим городским паркам.

Строители обещают открыть новый парк в сентябре 2018 года.

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