В Самаркандском парке появятся ледовый дворец и картинг-клуб
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Самарканда намерены на месте парка «Согдиана» создать современную зону отдыха площадью 6,3 гектара, передает
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Самарканда намерены на месте парка «Согдиана» создать современную зону отдыха площадью 6,3 гектара, передает
В планах администрации построить
Кроме того, в «Согдиане» появятся новые аттракционы, а старые передадут другим городским паркам.
Строители обещают открыть новый парк в сентябре 2018 года.
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