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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик: Несколько теплых дней ждут хабаровчан на этой неделе

Температура поднимется до нуля градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время хабаровчанам не стоит рассчитывать на серьезное потепление, но немного отдохнуть от холода они все-таки смогут. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Небольшое потепление ожидается 13,14 и 17 марта — температурный максимум в эти дни составит 0…-2 градуса. Большую же часть недели в светлое время суток хабаровчан ждет 6−7 градусов мороза, а по ночам — от -10 до -13 градусов. Самой холодной станет ночь с 15 на 16 марта — от 18 до -20 градусов мороза.

«В плюс мы еще не уходим. [На этой неделе] мы в основном находимся ниже температурной нормы на 3−5 градусов, и только 13−14 числа будем на градус выше нее. Вообще надеемся, что теплая погода установится к 23—25 марта», — отметила Галина Брынцева.

Синоптик добавила, что с 12 по 18 марта в краевой столице не предвидится существенных осадков. В то же время небольшой снег может выпасть в ночь с 12 на 13 марта, а также днем 15 и 18 марта. Ветер в городе будет юго-западный, преимущественно от 6 до 11 метров в секунду. Усиление ветра до 9−14 метров в секунду возможно 15 и 18 марта.

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