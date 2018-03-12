Синоптик: Несколько теплых дней ждут хабаровчан на этой неделе
Температура поднимется до нуля градусов.
Температура поднимется до нуля градусов.
В ближайшее время хабаровчанам не стоит рассчитывать на серьезное потепление, но немного отдохнуть от холода они
Небольшое потепление ожидается 13,14 и 17 марта — температурный максимум в эти дни составит 0…-2 градуса. Большую же часть недели в светлое время суток хабаровчан ждет 6−7 градусов мороза, а по ночам — от -10 до -13 градусов. Самой холодной станет ночь с 15 на 16 марта — от 18 до -20 градусов мороза.
«В плюс мы еще не уходим. [На этой неделе] мы в основном находимся ниже температурной нормы на 3−5 градусов, и только 13−14 числа будем на градус выше нее. Вообще надеемся, что теплая погода установится к
Синоптик добавила, что с 12 по 18 марта в краевой столице не предвидится существенных осадков. В то же время небольшой снег может выпасть в ночь с 12 на 13 марта, а также днем 15 и 18 марта. Ветер в городе будет
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