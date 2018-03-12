Синоптик: Несколько теплых дней ждут хабаровчан на этой неделе

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время хабаровчанам не стоит рассчитывать на серьезное потепление, но немного отдохнуть от холода они все-таки смогут. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Небольшое потепление ожидается 13,14 и 17 марта — температурный максимум в эти дни составит 0…-2 градуса. Большую же часть недели в светлое время суток хабаровчан ждет 6−7 градусов мороза, а по ночам — от -10 до -13 градусов. Самой холодной станет ночь с 15 на 16 марта — от 18 до -20 градусов мороза.

«В плюс мы еще не уходим. [На этой неделе] мы в основном находимся ниже температурной нормы на 3−5 градусов, и только 13−14 числа будем на градус выше нее. Вообще надеемся, что теплая погода установится к 23—25 марта », — отметила Галина Брынцева.