Дома на Московском шоссе в Самаре оставили без воды
Около пересечения с улицей Потапова коммунальщики начали устранять аварию.
Около пересечения с улицей Потапова коммунальщики начали устранять аварию.
Коммунальщики начали ремонтировать водопровод около перекрестка Московского шоссе и улицы Потапова.
Когда вода вернется в дома, не уточняют. Однако коммунальщики подвезут для жителей частного сектора бойлеры с водой. Стоять они будут по следующим адресам:
— Ботанический переулок, 64,
— Днепростроевская, 18,
— Финская, 96,
— пересечение улицы Академика Платонова со 2-ой Радиальной,
— пересечение улицы Академика Платонова с 6-ой Радиальной.
Напомним, перед длинными выходными 7 марта на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова произошла коммунальная авария. Однако работы по устранению утечки проводить начали только в понедельник, 12 марта, чтобы не оставлять в праздники жителей около 400 домов без воды.
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