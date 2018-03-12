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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Дома на Московском шоссе в Самаре оставили без воды

Около пересечения с улицей Потапова коммунальщики начали устранять аварию.

Источник: Reuters

Коммунальщики начали ремонтировать водопровод около перекрестка Московского шоссе и улицы Потапова. Из-за этого без воды оставили частный сектор в границах Московского шоссе, улиц Гастелло и Финской и Ботанического переулка, сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Когда вода вернется в дома, не уточняют. Однако коммунальщики подвезут для жителей частного сектора бойлеры с водой. Стоять они будут по следующим адресам:

— Ботанический переулок, 64,

— Днепростроевская, 18,

— Финская, 96,

— пересечение улицы Академика Платонова со 2-ой Радиальной,

— пересечение улицы Академика Платонова с 6-ой Радиальной.

Напомним, перед длинными выходными 7 марта на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова произошла коммунальная авария. Однако работы по устранению утечки проводить начали только в понедельник, 12 марта, чтобы не оставлять в праздники жителей около 400 домов без воды.

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