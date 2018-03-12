Дома на Московском шоссе в Самаре оставили без воды

Источник: Reuters

Коммунальщики начали ремонтировать водопровод около перекрестка Московского шоссе и улицы Потапова. Из-за этого без воды оставили частный сектор в границах Московского шоссе, улиц Гастелло и Финской и Ботанического переулка, сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Когда вода вернется в дома, не уточняют. Однако коммунальщики подвезут для жителей частного сектора бойлеры с водой. Стоять они будут по следующим адресам:

— Ботанический переулок, 64,

— Днепростроевская, 18,

— Финская, 96,

— пересечение улицы Академика Платонова со 2-ой Радиальной,

— пересечение улицы Академика Платонова с 6-ой Радиальной.