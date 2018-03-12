В центре Ростова на улице Станиславского нашли скелет коня
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Археологи обнаружили скелет коня, его возраст еще устанавливают специалисты. Фото с раскопок сразу же появились в социальных сетях. И, как результат, свыше ста комментариев по теме.
Однако большинство горожан не оценили новость.
— Я все понимаю, но достали правда, — написала Ксения Борошко, — перерыто полгорода и в любой день недели на въезде пробка. Сколько можно? Кого еще найдут?
Напомним, реконструкция улицы Станиславского идет уже два года. После ее завершения планируется высадить больше 400 зеленых насаждений, а также сделать порядка 800 парковочных карманов. А вот ремонт там планируется завершить к началу лета этого года. Как сообщалось, стоимость ремонта улицы возросла почти на треть.
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