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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова на улице Станиславского нашли скелет коня

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция улицы Станиславского. И накануне, 11 марта, стало известно об одной важной находке.

Археологи обнаружили скелет коня, его возраст еще устанавливают специалисты. Фото с раскопок сразу же появились в социальных сетях. И, как результат, свыше ста комментариев по теме.

Однако большинство горожан не оценили новость.

— Я все понимаю, но достали правда, — написала Ксения Борошко, — перерыто полгорода и в любой день недели на въезде пробка. Сколько можно? Кого еще найдут?

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Напомним, реконструкция улицы Станиславского идет уже два года. После ее завершения планируется высадить больше 400 зеленых насаждений, а также сделать порядка 800 парковочных карманов. А вот ремонт там планируется завершить к началу лета этого года. Как сообщалось, стоимость ремонта улицы возросла почти на треть.

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