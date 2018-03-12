На Кубани температура воздуха поднимется до +15°С
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае на дорогах слабый гололед и туман, ночью и утром небольшие осадки.
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае на дорогах слабый гололед и туман, ночью и утром небольшие осадки.
Ветер
На Черноморском побережье ночью и утром местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью 1−6°С тепла, днем +8−13°С.
В Краснодаре ожидается +9°С, к среде потеплеет до +15°С.
На Кубани в ближайшие два дня прогнозируется 3−5°С, в предгорных районах ожидаются морозы -7°С.
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