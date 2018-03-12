На Кубани температура воздуха поднимется до +15°С

Ветер северо-восточного и восточного направлений, порывы до 15 м/с. Днем температура воздуха по югу прогреется до +15°С, в среднем по региону отметки термометров покажут 5−10 тепла, ночью похолодает до -1°С.

На Черноморском побережье ночью и утром местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью 1−6°С тепла, днем +8−13°С.