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10:46 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани температура воздуха поднимется до +15°С

Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае на дорогах слабый гололед и туман, ночью и утром небольшие осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер северо-восточного и восточного направлений, порывы до 15 м/с. Днем температура воздуха по югу прогреется до +15°С, в среднем по региону отметки термометров покажут 5−10 тепла, ночью похолодает до -1°С.

На Черноморском побережье ночью и утром местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью 1−6°С тепла, днем +8−13°С.

В Краснодаре ожидается +9°С, к среде потеплеет до +15°С.

На Кубани в ближайшие два дня прогнозируется 3−5°С, в предгорных районах ожидаются морозы -7°С.

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