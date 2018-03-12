Welcome Foodball Cup: во время ЧМ-2018 Сочи примет гастрономический фестиваль
С 14 июня по 15 июля в Сочи, как и в других российских городах принимающих футбольный чемпионат мира, пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup.
С 14 июня по 15 июля в Сочи, как и в других российских городах принимающих футбольный чемпионат мира, пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup.
По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, гастрономические особенности становятся стимулом посещения той или иной страны для 30% туристов, поэтому в дни ЧМ-2018 в России пройдут гастраномические фестивали, которые познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни.
«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины ''пачат'' в Саранске, раков и блюда из речной рыбы на набережных Самары и
Координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова рассказала, что в городах, которые примут гастрономические фестивали, состоится праздник современной региональной кухни.
«Гостей ждут стритфуд и шоу уличных
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