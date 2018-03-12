Welcome Foodball Cup: во время ЧМ-2018 Сочи примет гастрономический фестиваль

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, гастрономические особенности становятся стимулом посещения той или иной страны для 30% туристов, поэтому в дни ЧМ-2018 в России пройдут гастраномические фестивали, которые познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни.

«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины ''пачат'' в Саранске, раков и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое», — рассказал Сафонов.

Координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова рассказала, что в городах, которые примут гастрономические фестивали, состоится праздник современной региональной кухни.