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10:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Губернатор поздравил «Трактор» с выходом в плей-офф

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейную команду «Трактор» с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Источник: РИА "Новости"

«Команда достаточно собранно, сосредоточенно провела все встречи с “Нефтехимиком”, отсюда и результат. Сделан еще один шаг на пути к финалу Восточной конференции, напомню, что именно такую задачу мы поставили перед “Трактором” накануне сезона. Сейчас соперник наших хоккеистов по полуфиналу еще неизвестен, но кто бы он ни был из всех возможных вариантов, обыграть его — посильно. Очень надеюсь, что травмированные игроки вернутся в строй и помогут “Трактору” в полуфинале продемонстрировать свой фирменный хоккей и добиться желаемого результата. Рассчитываю также на то, что наши болельщики будут по-прежнему яростно поддерживать своих любимцев», — произнес президент хоккейного клуба «Трактор», губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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