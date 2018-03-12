Губернатор поздравил «Трактор» с выходом в плей-офф
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейную команду «Трактор» с выходом в полуфинал
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейную команду «Трактор» с выходом в полуфинал
«Команда достаточно собранно, сосредоточенно провела все встречи с “Нефтехимиком”, отсюда и результат. Сделан еще один шаг на пути к финалу Восточной конференции, напомню, что именно такую задачу мы поставили перед “Трактором” накануне сезона. Сейчас соперник наших хоккеистов по полуфиналу еще неизвестен, но кто бы он ни был из всех возможных вариантов, обыграть его — посильно. Очень надеюсь, что травмированные игроки вернутся в строй и помогут “Трактору” в полуфинале продемонстрировать свой фирменный хоккей и добиться желаемого результата. Рассчитываю также на то, что наши болельщики будут
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.