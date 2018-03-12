В Омске умер старейший солист Музыкального театра Сергей Хворостяной
Сергей Хворостяной скончался на 92 году жизни.
Сергей Хворостяной скончался на 92 году жизни.
В Омске умер старейший солист Музыкального театра Сергей Хворостяной. Об этом сообщает
Накануне, 11 марта, в Омске на 92 году жизни скончался солист Музыкального театра Сергей Хворостяной. Сергей Григорьевич прослужил сцене 50 лет. Он лауреат премии «Легенда Омской сцены».
«Сергей Григорьевич Хворостяной запомнится омским зрителям, коллегам по сцене как талантливый артист, способный создать роль любого плана. Светлая память о Сергее Григорьевиче Хворостяном надолго сохранится в исторической летописи Омского государственного музыкального театра, в сердцах тех, кто знал его и работал с ним», — заявили в
Добавим, что прощание с Сергеем Хворостяным состоится 13 марта. О том, где и во сколько пройдёт прощание, театр сообщит дополнительно.
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