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10:53 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Стала известна причина смерти народного артиста Башкирии Рима Зиязетдинова

Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, на 65 году жизни скончался народный артист Башкирии Рим Зиязетдинов. Он родился в деревне Богданово Миякинского района республики. В 1972 году окончил Уфимский государственный институт искусств. С того же времени начал играть в труппе Салаватского театра. За время работы исполнил более 70 ролей.

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