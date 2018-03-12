Стала известна причина смерти народного артиста Башкирии Рима Зиязетдинова
Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в
Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в
Напомним, на 65 году жизни скончался народный артист Башкирии Рим Зиязетдинов. Он родился в деревне Богданово Миякинского района республики. В 1972 году окончил Уфимский государственный институт искусств. С того же времени начал играть в труппе Салаватского театра. За время работы исполнил более 70 ролей.
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