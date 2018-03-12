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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Чиновники ответят за несуществующую тактильную плитку на Свердловской

По данному факту заведено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

По факту оплаты укладки тактильной плитки на Свердловской, 53А полиция возбудила уголовное дело. Об этом на своей странице в Faсebook сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

«Спустя полгода полиция завершила проверку и возбудила уголовное дело. Пока по факту хищения, но надеюсь, что виновных найдут и привлекут к ответственности», — написал народный избранник.

Контракт на укладку тактильной плитки был заключен в сентябре 2017 года. Стоимость работ составила один миллион рублей. За эти деньги подрядчик (компания «Сибирский комфорт») должен был проложить спецпокрытие на ул. Никитина, ул. Вильского и в Свердловском районе от остановки «Октябрьская» до здания общества слепых и специализированной библиотеки.

«Но работы были выполнены или плохо, или вообще не выполнялись», — продолжил депутат.

Так, по ул. Свердловская, 53А никакой тактильной плитки для инвалидов вовсе не было. Это в прошлом году подтверждали и сотрудники близлежащей специализированной библиотеки. Но заместитель руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» ту самую плитку увидел и даже подписал акт выполненных работ.

После того, как депутат обратился в краевую прокуратуру, учреждение выявило «разрушение тактильной плитки и просадки ее основания». Подрядчику дали время на устранение недостатков. История, которая длилась почти полгода, закончилась возбуждением уголовного дела.

Напомним, проблемы с тактильной плиткой в Красноярске возникали и весной 2017 года. Тогда выяснилось, что специальная поверхность в центре города испортилась спустя полгода после установки, не выполняет своих прямых функций и мешает здоровым людям.

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