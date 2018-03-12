Чиновники ответят за несуществующую тактильную плитку на Свердловской
По данному факту заведено уголовное дело.
По данному факту заведено уголовное дело.
По факту оплаты укладки тактильной плитки на Свердловской, 53А полиция возбудила уголовное дело. Об этом на своей странице в Faсebook сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.
«Спустя полгода полиция завершила проверку и возбудила уголовное дело. Пока по факту хищения, но надеюсь, что виновных найдут и привлекут к ответственности», — написал народный избранник.
«Но работы были выполнены или плохо, или вообще не выполнялись», — продолжил депутат.
Так, по ул. Свердловская, 53А никакой тактильной плитки для инвалидов вовсе не было. Это в прошлом году подтверждали и сотрудники близлежащей специализированной библиотеки. Но заместитель руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» ту самую плитку увидел и даже подписал акт выполненных работ.
Напомним, проблемы с тактильной плиткой в Красноярске возникали и весной 2017 года. Тогда выяснилось, что специальная поверхность в центре города испортилась спустя полгода после установки, не выполняет своих прямых функций и мешает здоровым людям.
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