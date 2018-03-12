На Южном Урале соберутся фристайлисты со всего мира

На территории центра расположится самый масштабный сноупарк страны, сообщает пресс-служба минобразования региона. Свое участие в турнире подтвердили 7-кратный чемпион России по сноубордингу Алексей Соболев, победитель Russian Freestyle Games 2015 и номинант на премию «Райдер года» по версии downdays.eu Григорий Фузеев, члены сборной России Влад Хадарин, Никита Автанеев и София Федорова (входит в команду Black Monster).