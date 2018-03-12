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11:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале соберутся фристайлисты со всего мира

24 и 25 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Russian Freestyle Games, участниками которых станут лучшие спортсмены России и зарубежья, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На территории центра расположится самый масштабный сноупарк страны, сообщает пресс-служба минобразования региона. Свое участие в турнире подтвердили 7-кратный чемпион России по сноубордингу Алексей Соболев, победитель Russian Freestyle Games 2015 и номинант на премию «Райдер года» по версии downdays.eu Григорий Фузеев, члены сборной России Влад Хадарин, Никита Автанеев и София Федорова (входит в команду Black Monster).

В первый день фестиваля пройдут состязания на биг-эйре на лыжах и сноубордах, а 25 марта запланированы мужской и женский лыжные зачеты в слоупстайле.

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