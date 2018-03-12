На Южном Урале соберутся фристайлисты со всего мира
24 и 25 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Russian Freestyle Games, участниками которых станут лучшие спортсмены России и зарубежья, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
24 и 25 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Russian Freestyle Games, участниками которых станут лучшие спортсмены России и зарубежья, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
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