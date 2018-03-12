«Детка, ты просто Космос!»

В семье Ольги и Евгения Вилисовых появился свой собственный Космос. Пока совсем маленький — мальчик родился 13 февраля.

— Имя первому сыну выбирала я, — рассказывает Ольга Вилисова. — И назвала его Платоном. Мне это имя всегда нравилось, еще до замужества. А младшего сына уже муж называл.

— Мне не очень нравятся российские имена, поэтому я начал перебирать английские, ирландские, американские… — продолжает Евгений. — Мне понравились Гаспар и Давид, но жена была против. Тогда я решил, что раз нашего первенца зовут Платон, пусть и у второго будет древнегреческое имя.

Читайте также В Перми родились Космос и Виталина

Имя Космос понравилось обоим супругам. С героем «Бригады», кстати, оно никак не связано. И под словом «космос» Вилисовы имели в виду не пространство за пределами Земли, а понятие древнегреческой философии.

— Космос значит порядок в жизни, противоположность хаосу, — считает Евгений. — Надеюсь, с таким именем у нашего сына в жизни все будет в порядке.

Евгений — слесарь-инструменталист, Ольга — продавец. Они познакомились 13 лет назад, еще в студенческие годы. А поженились в 2014 году. Спустя год у них родился Платон.

— У нас многие даты связаны с февралем, — говорит Евгений. — Мы познакомились 12 февраля, 9 февраля родился Платон, а через три года, 13 февраля, — Космос.

Причем, обоих сыновей зовут полными именами. Никаких тебе Платончиков и Космиков.

— Евгений вообще против сокращений, — улыбается Ольга. — И я с ним согласна. Если хочется ласково назвать, мы зовем солнышком или зайчиком.

Бабушки имя внука восприняли слегка настороженно.

— Женина мама волновалась, как в будущем, в школе будут воспринимать Космоса, не будут ли его дразнить, — признается Ольга. — Но я считаю, что все зависит от ребенка — хоть он Ваня, хоть Космос.

В загсе свидетельство о рождении Космоса выписали без всяких вопросов. А крестить ребенка Вилисовы не собираются, так что подбирать подходящее имя из святцев им не нужно.