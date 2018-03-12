Разрушающийся купол Воронежского цирка расстроил горожан

Как видно на фото, в полотке — множество неровных дыр. Воронежцы опасаются, что через какое-то время плиты и вовсе начнут обрушаться, при этом могут пострадать зрители. Особое возмущение горожан вызывает то, что билеты в цирк стоят немало — цена отдельных мест достигает 2 500 рублей. Впрочем, как отметили пользователи, подобное печальное состояние интерьера характерно не только для Воронежского цирка:

— У нас все в таком состоянии и театр оперы и балета… Деревянные Окна заклеяны коричневым скотчем, чтоб не дуло, а между рам дохлые мухи, — Кристина, сообщество «Типичный Воронеж» во «Вконтакте».

— Это вы еще полтинник не видели… как будто в середину прошлого века попадаешь… это ж наш любимый г. Воронеж , — Лена, сообщество «Типичный Воронеж» во «Вконтакте».