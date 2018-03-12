Разрушающийся купол Воронежского цирка расстроил горожан
Фотография купола цирка, находящегося в плачевном состоянии спровоцировала активное обсуждение в соцсетях. Многие воронежцы возмущены тем, что в цирке до сих пор не провели ремонт.
Фотография купола цирка, находящегося в плачевном состоянии спровоцировала активное обсуждение в соцсетях. Многие воронежцы возмущены тем, что в цирке до сих пор не провели ремонт.
Как видно на фото, в полотке — множество неровных дыр. Воронежцы опасаются, что через
— У нас все в таком состоянии и театр оперы и балета… Деревянные Окна заклеяны коричневым скотчем, чтоб не дуло, а между рам дохлые мухи, — Кристина, сообщество «Типичный Воронеж» во «Вконтакте».
— Это вы еще полтинник не видели… как будто в середину прошлого века попадаешь… это ж наш любимый г. Воронеж , — Лена, сообщество «Типичный Воронеж» во «Вконтакте».
По мнению горожан, цирк срочно нуждается в дополнительном финансировании. Как надеются люди, ремонт в здании сделают до того, как
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